Les résultats de la nuit en NBA

Miami Heat @ Brooklyn Nets : 122-115

Oklahoma City Thunder @ Golden State Warriors : 128-109

- Après un début de saison très poussif, le Heat a trouvé son rythme et ne s'arrête plus de monter en puissance. L'état de fait vaut aussi pour Jimmy Butler, dont on aime dire qu'il commence souvent sa saison au moment des playoffs. "Jimmy Buckets" et les Floridiens carburent et sont lancés sur la série de victoires en cours la plus longue en NBA. Miami a conquis une 7e victoire de rang sur le parquet de Brooklyn cette nuit. Butler a inscrit 18 de ses 38 points dans le 3e quart-temps, pour dessiner une victoire à nouveau décrochée sans écart supérieur à 10 points. Discrètement, celui qui a porté le Heat jusqu'en Finales NBA la saison dernière, shoote à 50% à 3 points cette saison et a indiqué qu'il aimerait rester dans ces eaux-là jusqu'à la fin, ce qui est une pensée assez effrayante...

Duncan Robinson a encore apporté 26 points et Bam Adebayo s'est fendu de 20 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Les Nets, qui avaient gagné leurs cinq derniers matches contre Miami, n'ont pas démérité en l'absence de Ben Simmons et Cam Thomas, mais sont trop justes pour le moment pour prétendre intégrer durablement le top 6 à l'Est.

Hey Joe !

- Et de 5... Les Warriors n'ont pas survécu aux absences conjuguées de Stephen Curry et Draymond Green lors de la venue du Thunder. Pris à la gorge d'entrée par une équipe d'OKC agressive et adroite (+15 à la fin du 1er QT), Golden State a tenté de s'accrocher dans le sillage de Jonathan Kuminga (21 pts, 6 rbds) et Chris Paul (15 pts, 8 asts), mais ça n'a pas suffi pour dompter le groupe de Mark Daigneault, désormais 4e à l'Ouest après cette troisième victoire consécutive.

Shai Gilgeous-Alexander, même maladroit selon ses standards (7/21), a sonné la charge pour finir avec 24 points et 7 passes. La performance de la nuit pour OKC est à mettre à l'actif de Isaiah Joe, qui a réussi un festival à 3 points : 7/7 pour 23 points en tout, avec un +21 du plus bel effet. Jamais un joueur n'avait réalisé un perfect avec autant de paniers pris à 3 points dans l'histoire de la franchise.

Chet Holmgren a apporté 13 points, 10 rebonds et 2 blocks en 27 minutes.

Le résumé de Thunder-Warriors