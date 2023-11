REVERSE présente son premier livre : Une saison en enfer

Bienvenue... en enfer !

Cela faisait plusieurs mois que nous travaillions dans l'ombre à une grande première pour nous : la sortie de notre tout premier livre !

Avec Une saison en enfer, nous vous proposons une plongée en profondeur dans les affres des championnats amateurs. C'est une fiction 100% originale signée Antoine Pimmel et toute la rédaction de REVERSE, où toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite (ou pas).

S'il se veut réaliste et un peu corrosif, en revanche, ce livre ne se prend pas au sérieux. En mettant en avant des situations que tout basketteur ou toute basketteuse a forcément connues, il a pour objectif numéro un de vous faire sourire et plus si affinités.

Mois après mois, suivez la saison aussi drôle que déprimante d'une équipe de départ'

Illustré de main de maître par Vladislav Lakshe à qui nous devions déjà les couvertures de nos Mooks #2 et #6 et préfacé magistralement par Rémi Reverchon, ce livre vous propose de suivre le quotidien d'une équipe de départementale pleine d'ambition qui ne rêve que d'une chose : monter au niveau supérieur ! Des reprises douloureuses de septembre aux moments de doute de janvier, de l’euphorie des premières victoires à la tristesse des grosses déculottées, Une saison en enfer est une immersion dans l’univers des championnats nationaux, régionaux et départementaux des quatre coins de la France.

Un livre qui parlera à tous les amateurs de basket..

... et surtout à tous les basketteurs amateurs : ceux qui se prennent (trop) au sérieux, ceux qui viennent seulement pour rigoler avec les copains, ceux du dimanche, ceux qui font tout pour progresser, ceux qui n’ont plus mis un tir depuis le passage à l’Euro, ceux qui rêvent de devenir pros ou au moins les stars de leur équipe, ceux qui kiffent les shorts longs, ceux qui ont un t-shirt sous le maillot et même ceux qui portent des bandeaux !

Des arbitres, des succès, des échecs, de la joie, du drame mais surtout un amour commun, celui de la balle orange.

45 chapitres pour tout couvrir, tout traiter, tout disséquer

Ce livre de 192 pages a pour objectif de couvrir l'intégralité des grandes problématiques de la vie d'un basketteur réparties en 4 grands formats :

Les 12 grandes étapes d'une saison (cauchemardesque) d'une équipe (pourrie)

Les 10 portraits robot des basketteurs types (vous reconnaîtrez vos potes à coup sûr... peut-être même vous reconnaîtrez-vous vous-mêmes)

Les 12 grandes questions philosophiques existentielles qui animent le monde de la balle orange

Les 11 listes de "tops" qui nous font bien marrer

PRÉVENTE = PORT GRATUIT

Comme toutes nos productions, ce livre a été écrit et réalisé avec passion et il vous est proposé en édition limitée !

Vous pouvez le précommander dès maintenant

et profiter ainsi des frais de port offerts !*

Les expéditions débuteront la semaine du 27 novembre

192 PAGES - 22,90€

FORMAT : 17 x 23 CM

*Offre réservée à la France métropolitaine

En voici quelques pages en exclusivité

Quelques exemples de questions que tout basketteur s'est déjà posées

Peut-on faire confiance à un joueur qui porte un bandeau ?

Un bon arrière est-il un arrière mort ?

Le coaching est-il un premier pas vers l'alcoolisme ?

L’Euroleague est-elle la dernière niche des bobos du basket ?

Ceux qui l’ouvrent connaissent-ils ou regardent-ils vraiment du basket ?

Etc.

Les fichiers sont sur le point de partir chez notre imprimeur et nous avons hâte de tenir en mains Une saison en enfer pour vous le présenter plus en profondeur. Nous espérons en tout cas que vous lui ferez bon accueil !

La team REVERSE

