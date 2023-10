Mook REVERSE #13 : Découvrez l’envers de la LOSE

Attention, si vous n'aviez pas vu passer l'info, nous venons de mettre les touches finales au Mook REVERSE #13 ! Il est disponible dès maintenant à la précommande !

Après avoir traité de la franchise la plus victorieuse de l'Histoire, nous avons décidé d'explorer le revers de la médaille lorsque l'on parle de compétition : LA LOSE !

"Perdre, c’est se confronter au réel"

Si vous êtes basketteur ou que vous avez déjà pratiqué un sport en compétition, vous le savez tout aussi bien que nous : jouer, c'est se mettre en danger. C'est prendre le risque de confronter ses rêves et ses ambitions à la réalité implacable du terrain et d'en ressortir déçu et meurtri.

Ce qu'il y a de fascinant avec la défaite, c'est qu'elle laisse des traces souvent bien plus profondes que la victoire et, surtout, qu'elle a mille visages. On peut avoir perdu, en ayant bien joué ; on peut en ressortir anéanti et ne plus jamais être le même ensuite ; on peut en sortir grandi ; on peut s'en servir pour changer du tout au tout ; elle peut nous révéler... Bref, la défaite est toujours source d'enseignements.

C'est pourquoi le terme "loser" est si complexe et trompeur tant il reflète souvent mal la réalité des choses.

Ce nouveau Mook REVERSE (n°13 oblige) vous propose ainsi une plongée dans l'univers de la lose pour tenter d'en percer tous les mystères. Il vous invite à vous questionner sur la notion de victoire et sur la valeur de la défaite.

Qu'est-ce qu'un loser Vs un winner ? Mieux vaut-il être un beautiful loser ou un mauvais winner ? Pourquoi et comment certains joueurs considérés comme des losers n'en sont peut-être pas vraiment ? Comment expliquer certaines sorties de route incompréhensibles de joueurs ou de groupes pourtant extrêmement forts ?

Au fil de ces 240 pages, c'est à cela que nous nous attachons pour vous raconter des histoires d'échecs mémorables, pour montrer que l'on peut être un vrai battant, même en ayant perdu, et que la défaite n'est pas toujours (ou en tout cas ne devrait pas toujours être) synonyme de honte.

Commandez votre Mook dès maintenant

et profitez des frais de port offerts !*

*Pour la France métropolitaine

240 pages

POUR TOUT SAVOIR

SUR LA LOSE !

Comme toujours, nous avons cherché à aller au fond des choses et à creuser ce passionnant sujet à fond ! Entretiens, portraits, analyses, enquêtes, au fil des pages et des sujets, vous découvrirez des histoires édifiantes, drôles ou terribles.

Que l'on soit le plus grand des professionnels ou le plus modeste des amateurs, la lose a cette même capacité à révéler qui nous sommes réellement par notre façon d'y faire face et notre capacité (ou non) à nous en remettre.

On peut en dire autant de Charles Barkley, Tracy McGrady, des Sixers de 1973 ou de l'équipe de France 2008. Idem pour Greg Oden, Team USA 2002, les Sacamento Kings, Sam Hinkie, Nick Anderson et bien d'autres encore que vous croiserez au fil de ces pages et qui, que ce soit juste ou non, ont un jour incarné la lose aux yeux du monde.