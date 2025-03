L'été dernier, Klay Thompson a fait un choix sportif. Malgré des offres plus lucratives sur le marché (notamment des Los Angeles Lakers), l'arrière a opté pour les Dallas Mavericks. Avec un contrat plutôt favorable aux Texans : 50 millions de dollars sur 3 ans.

A l'époque, j'avais bien évidemment compris ce choix. A 34 ans (désormais 35), il voulait gagner un nouveau titre NBA et rejoindre les Mavs, le finaliste malheureux de 2023-2024, semblait une bonne décision. Il était perçu comme la pièce manquante autour du duo Luka Doncic - Kyrie Irving.

Mais dans cette ligue, il est parfois impossible de se projeter... Cet exercice 2024-2025 de Dallas a pris un virage complètement inattendu. Entre le trade de Doncic et les nombreuses blessures, cette équipe n'a plus aucune ambition dans l'immédiat. Et il s'agit donc d'une année de perdue pour un Thompson à 35 ans.

De son côté, il veut tout de même rester positif pour le futur.

"Nous avons toujours de grands objectifs, nous voulons toujours être compétitifs. Les blessures ont été terribles, mais j'aime toujours notre équipe. Je crois toujours en cette franchise. Je suis encore là pour deux saisons, alors j'aimerais les aider à retrouver la gloire qu'ils ont connue en 2011", a commenté Klay Thompson face à la presse.

Je ne sais pas s'il croit réellement à ce discours. J'ai personnellement de gros doutes sur le projet des Mavs. Surtout après la blessure au genou d'Irving. En l'espace de quelques mois, le destin de Dallas a totalement basculé...