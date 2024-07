Klay Thompson, pourquoi il a signé à Dallas et pas ailleurs

Beaucoup pensaient, après l'annonce de son départ de Golden State, que Klay Thompson rejoindrait les Los Angeles Lakers. Raté : Klay a choisi les Dallas Mavericks et va joindre ses forces à celles de Luka Doncic et Kyrie Irving. Mais pourquoi a-t-il préféré les récentes finalistes NBA à l'équipe d'une ville qui l'a vu naître, dans laquelle il est né et a vécu entre 0 et 2 ans, puis durant son adolescence, et où son père a remporté deux bagues de champion ? La réponse est en partie dans la question.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Klay Thompson a considéré que les Mavs représentaient une meilleure chance de remporter une cinquième bague, donc une de plus que ses camarades de toujours Stephen Curry et Draymond Green, que les Lakers. On peut le comprendre, puisque les Purple and Gold sortent de deux saisons où ils ont dû passer par le play-in tournament, notamment la dernière qui les a vus être éliminés au 1er tour par les Denver Nuggets.

La dynamique et les sous

Luka Doncic et Kyrie Irving sont sur une meilleure dynamique et une timeline plus intéressante pour lui que LeBron James et Anthony Davis. Sportivement, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a l'aspect financier. Comme le précise Woj, Klay Thompson a refusé des offres plus juteuses, avec 4 ans de contrat contre 3. Sauf que le régime fiscal et les taxes au Texas sont parmi les plus favorables du pays et lui garantissent de jouir d'un pourcentage bien plus élevé de l'argent que lui donneront les Mavs pendant leur association.

On a maintenant hâte de voir le recordman du nombre de paniers à 3 points sur un match en NBA tenter de relever le défi. Après une fin d'aventure compliquée avec les Warriors, le plus jeune des Splash Brothers tenter de prouver qu'il n'est pas fini et que Golden State aurait dû lui témoigner plus de respect au moment des négociations, ce qui avait été le cas durant toutes leurs années de collaboration.

