Jayson Tatum, la superstar la moins respectée / la plus sous-estimée en NBA ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Paul Pierce. Et l'ancienne légende des Boston Celtics ne comprend pas pourquoi :

"Je le vois sur et en dehors du terrain. Il est humble, il bosse dur. J'ai la chance de pouvoir l'observer s'entraîner à Los Angles chaque année. Il adore le basket ! Il doit avoir une motivation supplémentaire parce qu'il est probablement la superstar à qui on manque le plus de respect dans cette ligue."

Par respect, il faut sans doute comprendre ici "de reconnaissance." Malgré tout son talent et ses accomplissements, Jayson Tatum est parfois encore sous-estimée. Ss détracteurs répètent que l'équipe des Celtics est extrêmement forte, ce qui est vrai, mais il reste le joueur de base de cet effectif. Rien n'est possible sans lui, tandis que ça se discute pour tous les autres. Peut-être que c'est une question d'aura et de charisme. Qu'en pensez-vous ?