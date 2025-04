Malik Beasley dans l’histoire des shooteurs !

En voyant arriver Malik Beasley à Detroit pendant l'intersaison, on n'avait pas des attentes particulièrement élevées à son sujet. Detroit sortait d'une saison dramatique et il n'était pas certain qu'il puisse y changer quoi que ce soit. Alors que la saison régulière touche à sa fin, Beasley a fait comme les Pistons : il a dépassé les attentes.

C'est tout simplement une saison historique qu'a accompli Malik Beasley. Grâce à ses trois paniers primés lors de la défaite face à Memphis, l'ancien joueur des Nuggets ou des Lakers a atteint et dépassé la barre des 300 paniers à 3 points sur une saison. Il n'est que le cinquième joueur dans l'histoire de la NBA à y parvenir. Les autres : Stephen Curry (cinq fois), James Harden, Klay Thompson et Anthony Edwards.

Beasley est candidat au titre de meilleur 6e homme de l'année, avec 16.3 points par match.