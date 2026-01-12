Les Spurs en panne d’adresse, c’est grave docteur ?

Samedi soir, à Boston, les Spurs l'ont emporté à l'arrachée malgré un petit 40% d'adresse global, dont 20% à 3 pts (10/44). C'est moche et ça fait quelques semaines que la bande à Wemby se retrouve comme ça sans adresse. Sur les 10 derniers matches, ils tournent seulement à 29% à 3 pts pour un bilan de 6-4. Représentatifs de cette panne d'adresse, le trio Barnes, Castle, Harper. Sur les 10 derniers matches, Harper c'est 34% d'adresse globale et 20% à 3 pts (rookie wall? Peut être ...). Castle c'est 40% et 23% à 3 et Barnes qui avait pourtant été leur shooteur le plus fiable jusqu'ici, est dans un trou assez terrible (34% dont 26% à 3 pts). On pourrait aussi ajouter là dedans Champagnie qui a certes connu deux gros matches d'adresse qui sauvent ses stats, mais malgré cela, il reste en dessous de ses moyennes de saison sur ces 10 derniers matches (33% contre 36%) ; et enfin Fox, en grosse délicatesse aussi avec son shoot à 3 pts sur la période (20%)

Bref, ça fait quand même beaucoup d'un coup ! Alors, il y a deux interprétations possibles. La première, optimiste, consiste à dire que l'adresse est cyclique par nature et que ça reviendra forcément pour les shooteurs naturels que ce sont Barnes, Champagnie, voire Fox ; que Devin Vassel, va finir par revenir et qu'il est un fort shooteur ; que Castle et Harper sont des jeunes joueurs dont le shoot ne pourra que s'améliorer ; et surtout que les Spurs ont malgré tout réussi à garder un bilan positif malgré cette panne d'adresse et malgré les absences ou limitations de minutes de Wemby.

La deuxième interprétation est plus alarmiste. Les Spurs manquent cruellement de shooting. Le trio du backcourt n'est pas complementaire car aucun n'est un shooteur pur ; il manque au moins un shooteur fiable sur les postes 3/4 et tout cela se verra encore plus fort en playoffs quand les défenses se refermeront sur les drives aux cercles et qu'il faudra absolument mettre dedans extérieur.

Face à cela, sans paniquer sur le backcourt, je pense que les Spurs peuvent, voire doivent penser à un ou deux moves à la trade deadline pour améliorer le shooting de l'équipe. Je balance ici deux idées de trade possibles qui sont dans l'air.

Un trade avec les mavs pour récupérer Klay Thompson, qui semble de trop pour la reconstruction à Dallas et dont la côte est très basse car il apparaît assez cramé... Les Spurs envoient Lindy Waters et Kelly Olynik + 1 ou 2 seconds tours de draft contre Klay.

2e trade avec les Knicks pour récupérer Guerschon. Les Spurs envoient Sochan contre Yabusele, Hukporti +1 ou 2 seconds tours de draft.

Au final, les Spurs échangent 3 mecs qui jouent peu ou pas contre principalement 2 mecs expérimentés que tu peux envisager de faire jouer une quinzaine de minutes. Klay est certes pas mal cramé mais je ne crois pas qu'une équipe prendra le risque de ne pas le respecter et tu n'es jamais à l'abri de le voir claquer un gros match avec 6 ou 7 tirs à 3 pts en PO. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu le fais pas jouer, t'auras pas perdu grand chose. Quant à Guerschon, avec de la confiance retrouvée, et donc une bonne adresse extérieure, il pourra j'espère se montrer plus utile que Sochan.

Au niveau des tours de draft, tu récupères avec les Knicks ce que tu a dû lâcher aux mavs. Ça me paraît pas mal.

Pas sûr évidemment que les Mavs et les Knicks accepteraient. Mais ça paraît possible.

What do you think ?