Victor Wembanyama : une stat dingue sur son impact défensif

On le sait, Victor Wembanyama, avant ses soucis de santé, était de l’avis général le favori au DPOY. Pas de surprise donc à ce que l'impact de la star des San Antonio Spurs soit monstrueux. Mais les « best defensive lineups » et les « worst defensive lineups » de cette saison 2024-25 mettent bien en lumière le niveau du Français dans le secteur.

Il est en effet dans le meilleur lineup défensif de la ligue. La combinaison Chris Paul, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Harrison Barnes, et donc Victor Wembanyama est en effet celle qui, de toutes les équipes NBA, a le meilleur defensive rating par rapport à la moyenne de la ligue.

Ce cinq des San Antonio Spurs devance les meilleurs lineups des Grizzlies (de très, très peu), des Wolves et du Thunder. Une énorme performance qui en dit long sur l’impact du Français.

Most Efficient Defensive Lineups '24-'25... What stands out? pic.twitter.com/CoOlLLhOcr — NBA University (@NBA_University) April 17, 2025

A contrario, le pire cinq défensif de la ligue par rapport au defensive rating moyen des équipes NBA est également un cinq des San Antonio Spurs. Alors certes, les conclusions pour le Français sont limitées puisqu’il n’est pas le seul du meilleur cinq des Spurs (et de la ligue) à ne pas être dans ce pire lineup. Il manque également Jeremy Sochan, remplacé par Stephon Castle.

Poorest Defensive Lineups '24-'25... What stands out? pic.twitter.com/RLPJjNhTMa — NBA University (@NBA_University) April 17, 2025

Mais le pire 5 de la ligue comporte quand même 3 éléments du meilleur 5 : Chris Paul, Devin Vassell et Harrison Barnes. Donc un noyau pas vraiment constitué de peintre en la matière.

Bref, le fait que Victor Wembanyama soit dans le meilleur lineup défensif de la NBA en dit long. Le fait que dès que seulement lui et Sochan sortent de ce lineup et que ça en devient le pire de la ligue est également très révélateur !

Victor Wembanyama s’exprime pour la première fois sur sa thrombose et laisse planer le doute