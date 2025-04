Victor Wembanyama s’exprime pour la première fois sur sa thrombose et laisse planer le doute

Cela faisait des mois que Victor Wembanyama n’avait plus pris la parole devant les journalistes. Sa dernière sortie médiatique remonte à février dernier, au moment où les San Antonio Spurs et leur superstar ont appris que le Français souffrait d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule. Il n’a évidemment plus rejoué depuis. C’est à l’issue de la saison régulière, qui s’est donc terminée sans lui, que Wembanyama s’est exprimé au sujet de ses pépins de santé. Sans réellement donner beaucoup de précisions.

« Je ne vais pas m’étendre sur mon bilan médical. Le problème est réglé », témoignait par exemple le pivot All-Star. Il a refusé de donner l’origine de la thrombose veineuse ou même de révéler s’il a été opéré ou non. Il a précisé qu’il n’était « ni en avance, ni en retard » sur sa rééducation et qu’il lui restait donc de nombreuses étapes à valider avant de pouvoir reprendre le chemin des parquets. Mais il a assuré qu’il donnerait tout, comme il le fait d’habitude, et qu’il serai prêt au moment de la reprise. Victor Wembanyama a notamment pu retourner en salle de musculation et il peut reprendre certains drills sur le terrain. Mais avec encore des limitations.

Même en ayant manqué les 37 derniers matches, il a terminé meilleur contreur de la saison. Il était le grand favori pour le DPOY, trophée où il n’est pas éligible puisqu’il n’a pas atteint la barre des 65 rencontres disputées.