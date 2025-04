Est-il plus difficile de coacher l’équipe du meilleur joueur du monde ?

La question m'est venue en voyant les saisons quelque peu décevantes et les changements d'entraîneur sur les dernières années des Nuggets et des Bucks. Giannis et Jokic évoluent à un niveau stratosphérique depuis plusieurs saisons et sont connus pour être de bons leaders qui montrent l'exemple et essaient d'emmener leurs équipiers avec eux.

Depuis leur titre respectif et même avant pour Denver, les deux équipes ont du mal à dominer leur conférence et il existe plein d'explications à cela, parmi elles une qualité de roster insuffisante ou encore la malchance des blessures.

Je n'ai jamais coaché de ma vie et n'ai jamais joué avec un joueur qui dominait outrageusement dans sa division. Mais je trouve plutôt logique et humain en tant qu'entraineur ou coéquipier de choisir la facilité et maximiser les chances de victoire du jour en s'appuyant plus que de raison sur ce joueur qui est juste trop fort. Pourtant, à terme, ce n'est sûrement pas la bonne solution. On l'oublie un peu mais durant le run les emmenant au titre les Bucks et les Nuggets ont pu compter sur un super lieutenant évoluant à un très, très haut niveau en la personne de Middleton pour Milwaukee et Murray pour Denver. Je n'ai pas la solution aux maux actuels de ces deux équipes et ne prétend pas détenir la vérité. Le basket a l'air tellement facile pour Giannis et Jokic que je me demande juste si ce n'est pas trop dur pour un entraîneur de voir plus loin que le match à venir. Est ce qu'il serait plus intéressant à moyen et long terme de responsabiliser plus de joueurs différents en saison régulière afin de leur donner confiance et qu'ils se prouvent à eux-mêmes que même si la superstar est, un jour, limitée par la défense adverse, ils peuvent tout à fait contribuer et aider l'équipe à gagner différemment qu'en se reposant sur les exploits du meilleur joueur du monde? L'équilibre a, en tout cas, l'air difficile à trouver entre gagner beaucoup de matchs et ne pas trop se reposer sur son MVP.