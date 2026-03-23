Doit-on interdire aux Wizards et aux Pacers de jouer ?

Bon, la question n'est pas sérieuse (quoique...) et c'est de l'humour mais franchement, que penser de la fin de saison des Washington Wizards et des Indiana Pacers ? Les deux équipes sont, en cumulé, sur 32 défaites consécutives ! 16 chacune ! Arrêtons le massacre. STOP THE COUNT. On imagine que l'une des deux finira bien par regagner un match d'ici avril mais ce n'est même pas complètement sûr. Surtout qu'elles ne se rejouent pas.

Indiana comme Washington vise désormais uniquement un choix haut placé à la draft et les effectifs alignés sont bien inférieurs à ceux de la majorité des franchises du championnat. Ces dernières ne voudront pas exclure les Wizards et les Pacers puisque les affronter correspond presque automatiquement à une victoire assurée.