Tyrese Haliburton, la réponse du « joueur le plus surcoté » 🤐

Le sondage, anonyme, des joueurs NBA auprès de The Athletic est tombé à un moment idéal pour les Indiana Pacers. Dans cette édition 2025, Tyrese Haliburton a hérité du statut de "joueur le plus surcoté". Devant l'intérieur français des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert.

Une source de motivation supplémentaire pour le meneur et pour son équipe avant le Game 2 face aux Milwaukee Bucks au premier tour des Playoffs. Et les Pacers l'ont donc emporté (123-115). Avec un excellent Haliburton : 21 points, 12 passes décisives et 5 rebonds.

Après cette réponse sur les parquets, le talent de 25 ans a également pris la parole.

"Si c'est le cas (joueur le plus surcoté), je dois tout de même faire bien certaines choses. Je n'ai pas de grand discours ou de commentaire à faire à ce sujet. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce vestiaire et gagner des matches.

Je sais qui je suis, j'ai confiance en moi et je ne me préoccupe pas de ce que pensent les autres. Mes coéquipiers me font confiance. Il en va de même pour le front office et le staff. Je m'en fiche complètement", a assuré Tyrese Haliburton pour le IndyStar.

Malgré ce discours, il a tout de même semblé plus incisif sur ce Game 2. Et chez les Pacers, ce sondage a été mal vécu, à l'image de la colère du coach Rick Carlisle qui a déploré "une véritable honte".

Sur le sondage en lui-même, tout est une question de perception. Qu'est-ce qu'on attend de Tyrese Haliburton ? Personnellement, je ne le trouve pas "surcoté". Il est le leader d'une équipe de Playoffs, sans pour autant être capable de l'emmener vers un titre NBA.

Mais il te permet d'avoir tout de même un plancher suffisant pour disputer tous les ans les Playoffs. Et même de passer un ou deux tours. C'est déjà pas mal...