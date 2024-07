LIVE Free Agency : Toutes les signatures et les rumeurs

La Free Agency a ouvert ses portes en NBA et c'est déjà le festival au niveau des signatures. Nous compilons donc ici tout ce qui s'est produit ou est sur le point de se produire, d'après ce qu'ont annoncé Adrian Wojnarowski d'ESPN et Shams Charania de The Athletic.

Lundi 1er juillet, Free Agency jour 1

- Chris Paul, tout juste coupé par les Golden State Warriors, a signé un an avec les San Antonio Spurs pour 11 millions de dollars. Un "vrai" meneur pour Victor Wembanyama !

- Paul George et les Clippers vont bien se séparer, la franchise l'a annoncé. Tout se joue, semble-t-il, entre Philadelphie et Orlando pour PG13.

- Les Clippers cherchent activement à trader Russell Westbrook et l'équipe la plus intéressée pour le moment semble être Denver.

- Les Clippers, toujours eux, vont vraisemblablement prolonger James Harden pour un contrat de 2 ans et 70 millions de dollars.

- Hyperactivité quand tu nous tiens... Les Los Angeles Clippers recrutent Derrick Jones Jr, finaliste NBA avec les Mavs, sur un contrat de 3 ans et 30 millions de dollars.

- Le Magic est tombé d'accord avec Kentavious Caldwell-Pope, double champion NBA avec les Lakers et les Nuggets, pour un contrat de trois ans et 66 millions de dollars.

- Jonas Valanciunas a donné son accord aux Washington Wizards pour un contrat de 3 ans et 30 millions de dollars.

- Mason Plumlee rejoint les Phoenix Suns pour un an et un contrat d'un montant à déterminer.

- Eric Gordon, libre après son passage par Phoenix, va s'engager avec les Philadelphie Sixers.

- Même destination pour Andre Drummond, qui rejoint la Cité de l'Amour Fraternel, Philadelphie, pour deux ans et 10 millions de dollars.

- Cade Cunningham s'apprête à signer une prolongation de son contrat rookie au salaire maximum, pour un deal de 5 ans et 226 millions de dollars.

- Obi Toppin ne bougera pas d'Indiana. L'ancien joueur des Knicks est OK pour un nouveau bail de 4 ans et 60 millions de dollars avec les Pacers.

- Dallas tente quelques modifications dans son effectif. Naji Marshall rejoint les Mavs pour 3 ans et 27 millions de dollars.

- Kevin Porter Jr est de retour en NBA après l'exil qui a fait suite à l'agression de son ex-fiancée. L'ancien joueur des Rockets signe pour deux ans avec les Los Angeles Clippers.

- Kevin Love va rester au Miami Heat sur un nouveau contrat de 2 ans, pour un peu plus de 8 millions de dollars.

- Max Christie est sur le point de signer pour 4 ans et 32 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers et continuer l'aventure débutée en 2022, lorsqu'il a été drafté par les Angelenos avec le 35e pick.

- Neemias Queta reste aux Boston Celtics pour un contrat sur plusieurs années dont le montant n'a pas encore été dévoilé.

- Luke Kornet, champion NBA, va parapher un deal d'un an avec les Celtics pour poursuivre l'aventure.

Paul George est libre et va choisir entre ces 3 équipes !