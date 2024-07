Paul George à Philadelphie, c’est fait… et c’est cher !

Les choses n'ont pas traîné ! Quelques heures seulement après l'annonce de son départ des Los Angeles Clippers, Paul George a embrayé et retrouvé chaussure à son pied. Et, il faut le dire, ce n'est pas une chaussure bon marché... D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'ailier All-Star de 34 ans va rejoindre les Philadelphie Sixers pour 4 ans et... 212 millions de dollars !

La durée du contrat le prix ont de quoi choquer, mais c'est visiblement ce qu'il fallait mettre sur la table pour convaincre Paul George de signer en Pennsylvanie pour une nouvelle aventure sur la côte Est. On comprend un peu mieux que les Los Angeles Clippers aient eu du mal à s'entendre avec "PG13", auquel ils n'étaient pas disposés à offrir un tel montant et sur une telle durée.

Une escouade à L.A. pour le convaincre

Le contrat inclut une player option, négociée lors de discussions qui se sont tenues ce weekend, en compagnie de l'état major des Sixers : le propriétaire Josh Harris, le président des opérations basket Daryl Morey, le GM Elton Brand, l'ambassadeur Julius Erving et Pete Dinwiddie, membre du front office de Philly que Paul George a côtoyé chez les Pacers. Tout ce petit monde s'est rendu à Los Angeles pour convaincre le Californien de joindre ses forces à celles de Joel Embiid afin de tenter un run pour le titre.

Paul George va connaître sa quatrième expérience en NBA après des aventures avec les Indiana Pacers, l'Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Clippers. Philadelphie montre clairement à Joel Embiid qu'il y a l'intention de rester très compétitif pour l'inciter à ne pas vouloir regarder ailleurs si l'herbe est plus verte...

Le recrutement des Sixers est quasi complet, puisqu'ils ont également signé ces dernières heures plusieurs joueurs de complément et de qualité : Kelly Oubre Jr, qui a prolongé, Andre Drummond et Eric Gordon.