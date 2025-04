Le retour des deux grands ?

Je regardais Memphis-Miami cette nuit et appréciait l'affrontement à l'intérieur de Bam et Ware d'un côté et Edey-JJJ de l'autre.

En allant chercher Rudy Gobert pour l'associer à Towns, Tim Connelly avait peut-être initié une nouvelle mode en NBA, façon vintage, l'association de deux grands.

Le meilleur exemple de réussite de ce type aujourd'hui est évidemment Cleveland qui trône fièrement en tête de l'est en grande partie grâce à ses deux 7 footers à l'intérieur. À l'ouest, OKC n'est pas en reste et tente, quand les blessures le permettent, de mettre Chet et Hartenstein ensemble sur le parquet. Ime Udoka, 2ème à l'ouest avec les Rockets, est même allé plus loin en essayant récemment, et avec réussite, l'association Adams-Sengun deux purs pivots incapables de s'écarter.

Je me suis donc demandé si les duos de grands faisaient leur retour dans la ligue... Et puis le match suivant opposait les Lakers aux Warriors. La majeure partie du temps, le plus grand des 10 joueurs sur le parquet faisait à peine 2m05. Ce match et le Grizzlies-Heat ont été très plaisants à regarder.

Finalement, il n'y a peut-être pas d'effet de mode, juste des front offices et des coachs qui recherchent les meilleurs fits possibles pour gagner la bataille du match-up. On entend beaucoup d'analystes se plaindre d'une ligue trop portée sur l'attaque qui se résume à une succession de pick&roll et shoots à 3 points. Ce que je remarque de mon côté, c'est surtout que c'est la première fois de l'histoire du basket que je vois une telle diversité dans l'associations de différents profils de joueurs et dans les schémas défensifs au plus haut niveau. Essayons de l'apprécier comme il se doit.