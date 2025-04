La musique, c'est quand même un art qui est partout dans le basketball, partout ! Perso, j'aime beaucoup les blagues, mais je ne pourrais pas vivre sans musique. On sait qu'Antoine écoute Chantal Goya en boucle, que Shaï est fan de Justin Bieber ou que Théo a un tatouage de Benny B sur la fesse droite.

Mais vous, vous écoutez quoi comme musique en général ?

Et aussi envoyez le dernier son qui vous a fait kiffer et/ou votre artiste préféré 2025 !

Moi, j'écoute environ 10 heures de musique par jour donc je vais faire une synthèse rapide :

- Du rock (Punk, métal, deathcore, mathcore, rockab, hardcore...j'ai joué du punk pendant 20 ans)

- Du Rap (FR, US, EU, Amsud, Asie...)

- De l'electro (De la house au breakcore, dubstep, dancecore... j'ai joué de la tribecore pendant 10 ans)

- De la pop et de la folk (Des Beatles à Billie Eilish, Sia, Simon and Garfunkel...)

- Funk, soul etc... (De aretha a Deluxe ou Lawrence)

- Du noise et expérimental (De gerogerigegege a lord gonzo, zorn et compagnie)

- Du jazz (Du new orleans au jazzcore, free jazz ou electro jazz)

Voilà, en gros (lard).

Mon groupe 2025, ca va être Lawrence (Soul/funk US), je les ai vu en concert y'a 1 mois, TUERIE !

J'hésite entre eux et Prof (Rap US) que je viens de découvrir en 2025, LOURD.

Et sinon, le dernier son qui m'a fait kiffer découvert cette semaine, c'est une petite jeune appelée Lena qui débarque dans le rap game.

Allez, envoyez tout, qu'on fasse bouncer la communauté !