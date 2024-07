Le Magic veut passer un cap avec Kentavious Caldwell-Pope

Le Orlando Magic veut capitaliser sur sa très belle saison. Vainqueur de 47 matches, une première depuis 2011, la franchise floridienne est sortie de justesse au premier tour des playoffs, éliminée en sept manches par les Cleveland Cavaliers. La jeune équipe emmenée par Paolo Banchero et Franz Wagner devrait continuer de progresser mais les dirigeants ont profité de la masse disponible sous le Cap pour ajouter des renforts à l’effectif. Kentavious Caldwell-Pope est le premier d’entre eux.

L’arrière va débarquer pour trois saisons avec 66 millions de dollars à la clé. Un salaire plutôt honnête pour un joueur sacré deux fois champion NBA, dont le profil colle a priori avec la philosophie du Magic. KCP est un excellent défenseur capable de switcher sur plusieurs positions. Il vient renforcer une équipe déjà classée troisième dans le domaine avec 110 points encaissés sur 100 possessions l’an dernier.

Il représente aussi une menace à trois-points puisqu’il convertissait 40% de ses tentatives derrière l’arc. Son adresse extérieure sera une clé importante pour Orlando, une formation qui peine à mettre des points en raison d’un manque de spacing (et de playmaking) assez criant. Non seulement Kentavious Caldwell-Pope va devoir mettre dedans avec la même réussite mais tout en le faisant avec un plus gros volume de tirs. C’est un défi pour lui et s’il y parvient, le Magic aura vraiment fait un joli coup.

Dans tous les cas, il amènera sa fiabilité et son expérience de la gagne. Le coût de sa venue ne met pas l’organisation dans le rouge financièrement et son contrat reste abordable – donc échangeable si ça venait à coincer.

Caldwell-Pope, un membre important du cinq majeur des Denver Nuggets depuis deux ans, avait décidé de renoncer à sa dernière année de contrat pour signer un deal plus juteux cet été.

