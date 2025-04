Ja Morant a été le héros de la victoire des Memphis Grizzlies face au Miami Heat (110-108). Avec ses 30 points et son game winner, le meneur de 26 ans devrait recevoir des compliments mérités pour sa belle performance. Mais non, il fait encore la polémique...

Pour rappel, après le match face aux Golden State Warriors (125-134), il a fait l'objet d'une enquête de la NBA pour avoir mimé des armes avec ses mains. Malgré son passif (il a été suspendu à deux reprises pour avoir montré deux armes), Morant a été plutôt épargné : un simple avertissement, avec Buddy Hield, pour un geste "inapproprié".

Une leçon retenue ? Absolument pas... Face au Heat, sur un panier à trois points dans le premier quart-temps, il a célébré son tir avec ce même geste. Une provocation évidente. Et devant la presse, il a tenté de justifier son comportement.

"Les critiques ? Je suis bien au courant. J'ai l'habitude désormais. Je suis presque un méchant depuis deux ans désormais. Toutes les petites choses, si quelqu'un dit une chose négative à mon sujet, ça va faire parler.

Donc oui, je m'en moque maintenant", a lancé Ja Morant.

J'adore le style du joueur. Il est spectaculaire et donne l'envie de le regarder en action. Par contre, sa mentalité pose tout de même des questions. Aucune remise en question et une victimisation après un enchaînement de conneries.

La NBA risque cette fois-ci de sévir. Et Ja Morant ne pourra pas se plaindre...

Adam Silver: “It’s ok Ja just don’t do it again.”

Ja Morant 9 hours later: pic.twitter.com/s2elYgmGUC

— Underdog (@Underdog) April 4, 2025