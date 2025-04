CQFR : Curry remporte son duel avec LeBron, Morant clutch mais… encore problématique

Warriors @ Lakers : 123-116

Magic @ Wizards : 97-109

Timberwolves @ Nets : 105-90

Bucks @ Sixers : 126-113

Grizzlies @ Heat : 110-108

Trail Blazers @ Raptors : 112-103

- 20 sur 22. Les Golden State Warriors ont décroché une 20eme victoire sur les 22 matches disputés conjointement par Stephen Curry et Jimmy Butler. Deux superstars qui ont évidemment pesé lors du succès décroché sur le parquet des Los Angeles Lakers jeudi soir (123-116). Le choc au sommet entre les deux outsiders de la Conférence Ouest, deux équipes qui ont revu leurs ambitions à la hausse suite à un trade spectaculaire de mi-saison, a tenu ses promesses. Les Warriors ont globalement dominé la rencontre et ont même compté 14 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Mais les Lakers sont revenus en trombe dans le final, de quoi nous offrir un superbe money time avec un enchaînement de tirs lointains de chaque équipe. Il y a notamment où une séquence où Curry, LeBron James, Brandin Podziemski et Austin Reaves se sont répondus coup sur coup en l'espace d'une minute.

Ils ont d'ailleurs été les quatre acteurs principaux de la rencontre. Steph a planté 37 points et LeBron en a mis 33 en plus de ses 9 passes décisives. Mais d'une certaine manière, cette affiche a été décidée par les performances de Podziemski et de Reaves. Le premier nommé a mis les siens sur les bons rails en enfilant les tirs primés avec une réussite incroyable en première mi-temps. Il a terminé avec 28 points à 8 sur 10 derrière l'arc. Reaves a lui relancé complètement son équipe dans les dernières minutes. Il a terminé avec 31 points. De quoi compenser en partie la maladresse de Luka Doncic, auteur de 19 points à 6 sur 17 (0 sur 6 derrière l'arc). Le Slovène a souffert et il a perdu deux ballons importants en fin de partie, notamment en étant bien gêné par la défense de Draymond Green et de Jimmy Butler.

- C'est historique. Ce que vient de faire Giannis Antetokounmpo est historique. Personne n'avait jamais compilé 35+ points, 15+ rebonds et 20+ passes décisives lors d'un match NBA, pas même Wilt Chamberlain. Le Greek Freak l'a fait. Il a été époustouflant contre les Sixers et il a mené les Bucks à un nouveau succès (126-113) en finissant donc avec 35 points, 17 rebonds et 20 passes. Un record personnel à la passe d'ailleurs. Milwaukee a souffert en début de partie (-14 après un QT) mais a donc rapidement repris le dessus ensuite grâce à Antetokounmpo, inarrêtable mais aussi très altruiste pour mettre ses coéquipiers en bonne position, notamment derrière l'arc. Les Bucks font preuve d'une sacrée adresse en ce moment et ça se traduit par de bons résultats. Ils ont repris la cinquième place à l'Est et Damian Lillard pourrait revenir d'ici deux semaines.

Guerschon Yabusele a marqué 22 points pour Philadelphie.

- Ja Morant a "flingué" la série du Heat mais aussi peut-être sa fin de saison. Explications : le meneur All-Star des Grizzlies a été le héros de la soirée en plantant le panier au buzzer pour venir à bout de Miami, qui restait sur 6 victoires de rang. Un fadeaway à mi-distance qui a sorti Memphis d'une mauvaise passe puisque la franchise du Tennessee venait elle de perdre ses 4 derniers matches. En revanche, et là c'est problématique, Morant a refait ce qui s'apparente sérieusement à une nouvelle célébration avec des guns... quelques heures seulement après avoir été averti par la NBA sur le sujet !!! Le geste était très bref et presque trop instinctif et il n'avait pas l'air de viser quelqu'un en particulier. Mais le timing est désastreux. Au-delà de ça, il a mis 30 points et offert à Tuomas Iisalo sa première victoire à la tête de l'équipe.

- Record aux rebonds pour Paolo Banchero, qui en a pris 18 lors de la victoire du Magic contre les Wizards (97-109). La superstar d'Orlando a même ajouté 33 points et 8 passes décisives. Globalement, ça va mieux pour la franchise floridienne. Elle a notamment gagné 7 de ses 10 derniers matches. Alex Sarr a lui terminé avec 10 points, 6 rebonds et 6 passes pour Washington, mais en shootant à 4 sur 16. Le rookie Bub Carrington a compilé 32 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

- Victoire logique de Minnesota à Brooklyn (105-90) avec une très belle performance de Rudy Gobert. Le pivot français a mis 21 points à 9 sur 10 aux tirs et il a surtout gobé 18 rebonds. Il a aussi bloqué 2 tirs.

- Décidément, que des victoires à l'extérieur puisque Portland s'est imposé à Toronto (103-112). Le Canadien Shaedon Sharpe a profité de son passage dans son pays natal pour planter 36 points. Son deuxième match de suite à 30 points ou plus.