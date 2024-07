Tyrese Maxey rempile aux Sixers et touche le pactole

Tyrese Maxey signe une extension XXL comme on pouvait s'y attendre. Il est l'avenir des 76ers aux côtés d'Embiid et PG.

Philly enchaîne les moves avec régularité et précision depuis l'ouverture de la Free Agency. Après avoir verrouillé 3 jolis poissons, dont le plus gros, à savoir Paul Georges, Eric Gordon et Andre Drummond, ils ont également sorti le carnet de chèques pour Tyrese Maxey.

Tyrese Maxey s'est mis d'accord avec son équipe pour prolonger sur 5 saisons et 205 millions de dollars, soit le contrat max qu'il pouvait espérer.

Philadelphia 76ers All-Star Tyrese Maxey has agreed on a five-year, $205 million maximum contract, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/IZybaS56Ui — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2024

Son salaire devrait être réparti de cette façon :

24/25- $35.14M

25/26- $37.96M

26/27- $40.77M

27/28- $43.58M

28/29- $46.39M

Elu all-star cette saison, Tyrese Maxey a passé un cap et tournait à près de 26 points, 6,2 passes décisives et 3,7 rebonds de moyenne. Avec George et Embiid il formera donc un Big 3 plutôt très intéressant qui aura pour objectif de marcher sur les Boston Celtics, actuels champions en titre.