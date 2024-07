Le All-Star des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell a accepté une extension de contrat maximum de 150,3 millions de dollars sur trois ans. Le deal inclurait une player option pour la saison 2027-28.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-Star guard Donovan Mitchell has agreed on a three-year, $150.3 million maximum contract extension that includes a player option for the 2027-2028 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Vu6QXGyK57

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024