Paul George est libre et va choisir entre ces 3 équipes !

Paul George a décidé de ne pas activer sa player option à 48 millions de dollars avec les Los Angeles Clippers, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Pas de trade en vue, donc, mais la possibilité pour l'ailier All-Star de quitter les Los Angeles Clippers sans contrepartie, ou de signer un nouveau deal plus favorable pour les deux parties.

Si l'heure semble être à un départ, PG13 a tout de même inclus les Clippers dans les trois équipes qu'il va rencontrer dans les jours qui viennent pour une éventuelle collaboration. Toujours selon Woj, le Californien va donc rencontre son employeur actuel, mais aussi deux franchises de la côte Est dès ce dimanche et jusqu'à lundi : les Sixers et le Magic.

Une lutte à trois pour le recruter

Il se disait dernièrement que l'intérêt de Philadelphie pour Paul George était déclinant, mais la situation a vraisemblablement changé maintenant qu'il est libre et qu'il n'y a plus besoin de monter un trade pour le recruter. Orlando fait pour sa part figure d'outsider, mais a de l'argent à offrir et un projet un peu différent à proposer.

Dans l'un des plus récents épisodes de son émission "Podcast-P", Paul George avait indiqué qu'il n'était pas obsédé à l'idée de jouer pour une équipe qui joue le titre immédiatement. C'est là l'espoir du Magic, qui gagnerait quand même nettement en crédibilité pour aller loin en playoffs à l'Est avec la présence de l'ancien joueur des Pacers et du Thunder.

Chez les Clippers, Tyronn Lue, Kawhi Leonard et Russell Westbrook ont déjà prolongé et le front office espère pouvoir conserver Paul George et James Harden, afin d'entrer dans la nouvelle salle, l'Intuit Dome, avec un effectif clinquant.

Klay Thompson et les Warriors c'est fini, direction les Lakers ?