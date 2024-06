Klay Thompson et les Warriors c’est fini, direction les Lakers ?

Coup de tonnerre samedi soir dans la Bay Area. Selon Shams Charania de The Athletic, Klay Thompson et les Golden State Warriors vont se séparer. Les deux parties n'ont pas trouvé d'accord pour un nouveau contrat et l'arrière quatre fois champion NBA devrait, sauf rebondissement, enfiler un autre maillot pour la première fois de sa carrière dans les semaines qui viennent.

Plusieurs scénarios sont à l'étude, entre un départ sec et un sign and trade. Trois équipes seulement semblent vraiment intéresser Klay Thompson à en croire Charania, une information confirmée par Marc Stein : les deux équipes de Los Angeles, les Lakers et les Clippers, mais aussi les Dallas Mavericks, récents finalistes NBA.

Les Lakers en pole

Les Lakers font pour l'heure figure de favoris pour récupérer le recordman de paniers à 3 points dans un match NBA. LeBron James, qui s'apprête lui à prolonger à Los Angeles, aurait indiqué à sa direction qu'il souhaitait vivement voir Klay Thompson débarquer. Ce serait également un clin d'oeil à l'histoire, puisque son père Mychal Thompson, ancien n°1 de Draft, a défendu les couleurs des Lakers entre 1986 et 1991, et y a été champion à deux reprises.

Le trio historique qui a porté les Warriors aux nues, composé de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, ne finira donc pas sa carrière sous la même tunique, comme beaucoup l'espéraient. Après les galères vécues par Klay, avec deux saisons blanches, puis un retour probant pour gagner le titre en 2022, on imaginait qu'il passerait ses dernières années en NBA à San Francisco. On se demande maintenant comment Stephen Curry va réagir face au départ quasiment inévitable de celui avec lequel il formait les Splash Brothers...

