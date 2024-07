LeBron James prêt à réduire son salaire pour DeMar DeRozan ?

Un nouveau nom vient de s’ajouter à la liste officieuse des joueurs que LeBron James souhaite voir rejoindre les Los Angeles Lakers. D’après Brian Windhorst, DeMar DeRozan aurait lui aussi les faveurs du King.

Au point que LeBron James serait prêt à sacrifier une partie de son futur contrat pour que les Los Angeles Lakers puissent se l’offrir. Un sacrifice qu’il était prêt à consentir pour des joueurs capables d’améliorer le roster, comme l’expliquait son agent Rich Paul à Dave McMenamin. Ce dernier révélait dans son article que ses sources évoquaient trois joueurs.

Il s’agissait des extérieurs James Harden et Klay Thompson. Et d’un intérieur capable de jouer au côté d’Anthony Davis - et de pallier ses éventuelles absences. Le nom de Jonas Valanciunas était évoqué. On sait depuis que le big man a donné son accord aux Washington Wizards et que James Harden devrait prolonger dans l’autre équipe de Los Angeles.

Quoi qu’il en soit, Windhorst assure que ces trois joueurs ne sont pas les seuls pour lesquels LeBron James accepterait de réduire ses prétentions :

« Je pense qu’ils sont plus que trois », a-t-il expliqué dans le podcast Hoop Collective. « Je pense que DeMar DeRozan est sur cette liste également. Et il pourrait y en avoir un ou deux autres. »

DeMar DeRozan, après trois ans aux Chicago Bulls, devrait explorer toutes les options possibles. Les Bulls semblent en effet embarquer dans une nouvelle tentative de reconstruction.