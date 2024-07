Klay Thompson a choisi les Dallas Mavericks !

La course entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers a tourné à l'avantage des Texans ! Alors que son départ des Golden State Warriors était assuré, Klay Thompson, agent libre cet été, a choisi de rejoindre les finalistes malheureux de 2024.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'arrière de 34 ans prend la direction de Dallas dans le cadre d'un "sign-and-trade". Un deal, dont tous les détails n'ont pas fuité, qui va notamment envoyer Josh Green aux Charlotte Hornets.

De son côté, Thompson a bien réalisé un effort salarial : avec un contrat à 50 millions de dollars sur 3 ans chez les Mavs. Avec d'ailleurs une dernière année en "player option". Et surtout, pour gagner une nouvelle bague dans sa carrière, le natif de Los Angeles a accepté de réduire ses prétentions.

Car sur le marché, il avait des offres plus importantes sur 4 ans. Mais pour permettre cette opération et viser le titre, il a opté pour cette formule à Dallas. Sportivement, il s'agit bien évidemment d'un superbe coup pour l'équipe dirigée par Jason Kidd.

Même si Thompson a perdu de sa superbe après ses blessures, il reste un vétéran de qualité capable d'apporter deux éléments précieux : sa défense et son tir. Et surtout, il complète parfaitement les deux stars déjà présentes : Luka Doncic et Kyrie Irving.

Sur cette intersaison, Dallas avait déjà réalisé de bons ajustements. Naji Marshall (sur la FA) et Quentin Grimes (via un trade). Avec la signature de Klay Thompson, les Mavs passent encore un cap. Avec des ambitions XXL. Pour les Warriors, il s'agit officiellement de la fin d'une ère, mais elle était attendue...

Klay Thompson a unfollow les Warriors