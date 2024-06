Dallas lâche Tim Hardaway et récupère Quentin Grimes

Invisible durant les Finales NBA et petit à petit sorti de la rotation des Dallas Mavericks, Tim Hardaway Jr a fait les frais de sa tombée en disgrâce. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'arrière de 32 ans est tradé aux Detroit Pistons contre Quentin Grimes, arrivé à Motown en cours de saison dernière. Detroit récupère aussi au passage trois futurs 2e tours de Draft pour garnir son butin.

Quentin Grimes n'a que 24 ans et est une recrue intéressante pour les Mavs, dans un profil plus défensif que celui de Tim Hardaway Jr, mais non sans potentiel sur le shoot extérieur. L'ancien universitaire de Houston était l'un des chouchous qui, dit-on, a refusé à plusieurs reprises qu'il ne soit inclus dans des trades depuis son arrivée en 2021.

Tim Hardaway Jr sera resté 6 saisons et demie à Dallas, avec un pic au scoring à 16.6 points de moyenne en 2021. Cette saison, la réussite et l'adresse l'ont clairement fui et il va tenter de se relancer dans un contexte très différent, du côté du Michigan.