Les Cleveland Cavaliers sont toujours aussi étonnants. Comme beaucoup, je ne m'attendais pas à une telle saison de la franchise de l'Ohio. Et même ces dernières semaines, je pensais que les Cavs allaient calmer le jeu. Ils ont le meilleur bilan de la NBA, avec une avance confortable à l'Est sur les Boston Celtics, ils auraient pu lever le pied...

Mais pas du tout ! La nuit dernière, face aux Brooklyn Nets (109-104), les Cavaliers se sont arrachés pour enregistrer une 15ème victoire consécutive. Malgré plusieurs absents, ils ont réalisé un énorme come-back pour rattraper 18 points de retard.

Pour la seconde fois cette saison, les Cavs ont donc enchaîné 15 succès consécutifs. La meilleure série de l'histoire de Cleveland. En 55-10, ils ont actuellement le 5ème meilleur bilan de l'histoire de la NBA à ce stade de la saison régulière.

Et forcément, maintenant, je me demande : quelle place dans l'histoire de la ligue pour la saison de cette équipe ? Avec 10 revers, Cleveland ne peut plus prétendre à égaliser la meilleure saison régulière de l'histoire des Golden State Warriors (73-9 en 2015-2016).

Avec un parcours parfait jusqu'au bout, ils peuvent être à la hauteur des Chicago Bulls de 1995-1996 : 72-10. Un scénario tout de même compliqué à imaginer. Par contre, les Cavs peuvent se placer sur le podium. En prenant la 3ème position partagée par les Bulls (1996-1997) et des Los Angeles Lakers (1971-1972) avec un bilan de 69-13.

Il s'agirait d'une belle récompense, avant la vérité des Playoffs !