Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Cavs : 104-109

Wizards @ Pistons : 103-123

Bucks @ Pacers : 114-115

Clippers @ Pelicans : 120-127

- Tyrese Haliburton a peut-être marqué le panier de cette saison régulière 2024-2025. De retour après avoir manqué les deux derniers matches, le meneur All-Star a planté les Bucks sur un game winner à 3 points plus la faute ! Venu réclamer le ballon en mouvement sur la dernière remise en jeu alors que Milwaukee menait de trois points, Haliburton a réussi à shooter par-dessus Giannis Antetokounmpo dans le corner, tout en étant touché par le Greek Freak. Visuellement, la séquence au ralenti ou à vitesse réelle est assez splendide.

And if you don’t like that… We got 2 words for ya!!!! https://t.co/h3cSYhJjhx pic.twitter.com/a8WOMG3yEc

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) March 12, 2025