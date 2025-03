D’Angelo Russell « un peu traumatisé » par les Lakers 🥶

Entre D'Angelo Russell et les Los Angeles Lakers, l'histoire a été compliquée. Présent de 2015 à 2017, le meneur a été envoyé, une première fois aux Brooklyn Nets. De retour en 2023, il a ensuite connu des périodes compliquées. Pointé du doigt pour sa faiblesse en Playoffs, le joueur de 29 ans a souvent été considéré comme le bouc-émissaire des échecs des Angelenos.

Et je trouve qu'il a été victime d'un environnement parfois toxique chez les Lakers. Pendant des mois et des mois, il a dû composer avec de très nombreuses rumeurs de trade. Avant de finalement reprendre la direction des Nets en décembre dernier. Même perturbé par des blessures et sans évoluer à un grand niveau, Russell a retrouvé le sourire à Brooklyn.

Lors d'un entretien accordé à Hoopshype, il a reconnu qu'il avait été "un peu traumatisé" par les Lakers.

"C'est formidable (d'être de retour à Brooklyn). Je ne considérerais jamais cela comme acquis, vu l'endroit d'où je viens. Évidemment, j'ai été un peu traumatisé là-bas. Le fait d'être ici et d'avoir l'opportunité d'être moi-même dans un environnement familier est la cerise sur le gâteau.

Je suis arrivé à un stade de ma carrière où je ne vais pas marquer 25 points tous les soirs et épater la galerie avec des chiffres. Je veux faire les choses de la bonne manière, et ma priorité est de contribuer aux victoires. Le coach me laisse faire ça ici", a confié D'Angelo Russell.

Il est parfois difficile de s'épanouir aux Lakers. Autour de cette franchise, il existe une pression XXL. Et je trouve qu'il y a la forte tendance à "jeter" un coupable sous le bus pour tenter de justifier des déceptions. Dans un passé récent, Russell Westbrook en a fait les frais. D'Angelo Russell - même s'il a eu des torts - aussi.

En tout cas, à ce stade de sa carrière, il recherche de la stabilité. Et la reconstruction à Brooklyn semble être un projet qui lui plaît.