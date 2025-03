Fausses promesses, investissements ratés et dettes : Tony Parker épinglé par une enquête de Radio France

Le mieux est de vous partager l'enquête, que vous pouvez retrouver ici : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-9127592

On y a apprend notamment que l'ASVEL est en difficultés financières en raison des sponsors (douteux) choisis par Tony Parker et ses associés. Les journalistes reviennent aussi sur les différents investissements réalisés par l'ancien champion NBA et l'échec de ses académies.

Le plus marquant reste sa participation à l'émission diffusée sur M6, "Qui veut devenir mon associé ?" TP aurait promis des sommes conséquentes à de nombreux candidats jusqu'au jour où l'émission est passée à la télévision. Ce après quoi il n'aurait plus donné de nouvelles et se serait alors désengagé.