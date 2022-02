Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Blazers : 103-112

Grizzlies @ Hornets : 125-118

Kings @ Wizards : 123-110

Spurs @ Pelicans : 124-114

Cavs @ Sixers : 93-103

Nuggets @ Raptors : 110-109

Nets @ Heat : 111-115

Thunder @ Bulls : 101-106

Clippers @ Mavs : 99-97

Lakers @ Warriors : 115-117

Magic @ Suns : 105-132

- LeBron James a beau avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points marqués en carrière (playoffs inclus), il a tout de même été éclipsé cette nuit. Malgré les 26 points, 15 rebonds et 8 passes du King pour agrémenter son nouveau moment d'histoire, ce sont les Warriors qui ont pris le dessus sur les Lakers.

Les Splash Brothers ont volé la vedette à LeBron, puisque Klay Thompson (33 pts) a été saignant dans le 4e quart-temps sous les yeux de son père Mychal, qui commentait le match pour la radio. Décisif, Klay a été épaulé par Stephen Curry dont le panier à 46 secondes de la fin a été également clutch.

Klay caught fire in the 4th 👀@KlayThompson drops 16 PTS in the quarter and 33 PTS for the game in the @warriors win! pic.twitter.com/wilKkbpjHr — NBA (@NBA) February 13, 2022

LeBron James, meilleur marqueur de l’Histoire en combinant saison régulière et playoffs

- Joel Embiid a tenu à fêter l'arrivée de James Harden (ou le départ de Ben Simmons...) à sa manière. Et la méthode Embiid, c'est tout simplement un gros triple-double avec bonus énorme poster dans les dents. Face aux Cavs, le pivot des Sixers a été monstrueux en compilant 40 points, 14 rebonds et 10 passes, tout en ne manquant pas l'occasion de mettre Jarrett Allen sur une affiche en trois dimensions après un lancer franc manqué.

EMBIID DUNKED ALL OVER JARRETT ALLEN 😱 pic.twitter.com/4MOYVWedWA — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2022

- Nikola Jokic clutch en défense, on a l'impression que ça n'arrive pas tous les jours. Et pourtant... C'est bien un contre du Serbe à la dernière seconde qui a mis un terme à la série de 8 victoires de suite des Raptors. Et c'est déjà la troisième fois qu'une action défensive du MVP en titre offre directement un succès aux Nuggets cette saison !

Déjà bon en attaque comme à son habitude (28 points, 15 rebonds et 6 passes), le Joker a scotché OG Anunoby au buzzer, alors que la balle de match tendait les bras à l'ailier de Toronto.

NIKOLA. JOKIC. The MVP gets the block for the win 🃏😤pic.twitter.com/jEoXeUcwoB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 13, 2022

- 48 heures après avoir signé son record de points (51) en NBA, déjà contre les Clippers, Luka Doncic a de nouveau été phénoménal face à Los Angeles. Les efforts du Slovène, auteur de 45 points (dont 23 dans le seul 4e quart-temps) à 15/33 après un démarrage très poussif, ont toutefois été vains, puisque cette fois les Clippers ont tenu le choc pour prendre leur revanche.

51 PTS last game, 45 PTS tonight 😱@luka7doncic is on a scoring tear for the @dallasmavs 🔥 pic.twitter.com/gUx0R3NzFR — NBA (@NBA) February 13, 2022

Pas dans un grand soir, Nicolas Batum n'a joué que 20 minutes avec 2 petits rebonds seulement pour garnir sa ligne de stats. Son coéquipier en équipe de France, Frank Ntilikina, a lui passé 12 minutes sur le parquet en sortie de banc pour 2 points, 1 rebonds et 1 interception.

- Et de 11 pour les Nets... Brooklyn a perdu son 11e match consécutif en NBA, sans que ce soit une surprise pour personne. Le déplacement à Miami, leader lde la Conférence Est, était un peu trop rude vu l'état des troupes. Kyrie Irving a pourtant été admirable (29 points, dont 20 dans le dernier quart-temps) et a orchestré un comeback pour effacer 21 points de retard, mais Miami a repris le contrôle pour s'imposer.

Bam Adebayo (19 pts) a été le plus en vue des 7 joueurs de Miami qui ont inscrit au moins 10 points.

- DeMar DeRozan a signé un cinquième match de suite à 35 points ou plus avec les Bulls cette nuit contre OKC. Chicago a bien eu besoin des 38 points de son titulaire au All-Star Game, tant l'entame a été poussive. Nikola Vucevic a apporté 31 points et 15 rebonds à l'équation.

- Pour démarrer la nuit NBA, les Knicks ont décidé de se louper dans les grandes largeurs. Alors qu'ils menaient de 23 points dans le 3e quart-temps contre Portland, les joueurs de Tom Thibodeau se sont effondrés et ont pris un violent 35-11 dans les dents.

Anfernee Simons (30 pts, 8 pts) et Josh Hart (23 pts), très tranchant pour sa première apparition sous le maillot des Blazers, ont contribué à mettre le feu au Moda Center.

Evan Fournier a vécu un calvaire avec 4 points à 1/13 en 36 minutes.

- Ja Morant s'est fait peur lors de la victoire des Grizzlies contre Charlotte. Le meneur de Memphis, auteur de 26 points, s'est tordu la cheville en trébuchant sur un caméraman derrière le panier. A priori, son état n'inspire pas une grande inquiétude à une semaine du All-Star Game.

Ja Morant headed to the locker room after sustaining an ankle injury. We will keep you updated on the latest. pic.twitter.com/vRLJKCJzIb — Bally Sports: Grizzlies (@GrizzOnBally) February 13, 2022

- Domantas Sabonis est toujours invaincu avec Sacramento. Les Kings ont remporté un deuxième match de suite cette nuit face à Washington. Sabonis (16 pts, 11 rbds) et De'Aaron Fox (26 pts) ont fait le gros du boulot avec Harrison Barnes (21 pts).

Sacto a réussi son match le plus adroit (56.6%) de la saison contre des Wizards qui ne pouvaient pas encore compter sur Kristaps Porzingis.

- Dejounte Murray ne s'arrête plus. Après son match énorme la veille, le meneur des Spurs a été à nouveau excellent (31 pts, 12 pds, 7 rbds) sur le parquet des Pelicans. San Antonio a maîtrisé son sujet pour rester à une victoire de la 10e place, qualificative pour le play-in tournament.

CJ McCollum a tout de même pu montrer aux fans de New Orleans ce qu'il avait dans les mains malgré la défaite : 36 points, 11 rebonds et 5 passes à 15/24.

- Phoenix poursuit sa promenade en tête de la NBA. Les Suns ont dominé le Magic sans trembler et de A à Z, grâce à Devin Booker (26 pts), Deandre Ayton (17 pts, 10 rbds) et Chris Paul (10 pts, 15 pds), qui a enregistré son 30e double-double de la saison. Neuf joueur de Phoenix ont inscrit au moins 10 points, pendant que Jalen Suggs surnageait du côté d'Orlando avec 20 points et 10 passes.