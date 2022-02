LeBron James, meilleur marqueur de l’Histoire en combinant saison régulière et playoffs

LeBron James a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au classement des joueurs les plus prolifiques en NBA, saison régulière et playoffs inclus.

Un accomplissement de plus pour LeBron James. Il lui fallait 19 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs NBA, saison régulière et playoffs inclus. Il en a inscrit 26 la nuit dernière. Insuffisant pour mener les Los Angeles Lakers à la victoire contre les Golden State Warriors mais assez pour doubler l’autre légende de la franchise californienne.

Le King compte désormais 44 159 points en carrière. Il est devenu le détenteur du record sur un panier primé – signe du changement d’époque – au cours du troisième quart-temps.

Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone sont les deux autres joueurs à compiler plus de 40 000 points sur l’ensemble de leur carrière, en comptant les playoffs. Ils sont d’ailleurs les deux meilleurs marqueurs de l’Histoire de la NBA en saison régulière. LeBron James les talonne et il est à un peu moins de 400 points d’écart de Karl Malone, qu’il pourrait doubler d’ici la fin de la saison.