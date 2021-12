Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 110-102

Bucks @ Magic : 136-118

Cavs @ Wizards : 93-110

Warriors @ Nuggets : reporté

Les moments qui ont marqué 2021

Pour le premier match de Kevin Durant depuis deux semaines, les Nets sont tombés sur un os. Celui-ci s'appelle Joel Embiid et le duel entre le Camerounais et KD a été aussi divertissant que mouvementé. Les deux stars se sont rendu coup pour coup offensivement, trashtalk à l'appui. Embiid a fini avec 34 points et 7 rebonds à 11/23, ce à quoi Durant a tenté de répondre avec 33 points à 13/24.

Embiid a eu le dernier mot en pliant l'affaire à 15 secondes de la fin, tout en prenant le soin de chauffer Durant, qui l'avait chauffé au préalable quelques semaines plus tôt lors de la précédente opposition entre les deux franchises. Résultat : deux fautes techniques en guise de ponctuation de cet affrontement.

Le respect était quand même de mise après le match.

"C'est le seul joueur dont je pense qu'il est peut-être meilleur que moi. Donc je le respecte et j'admire son jeu", a lancé Joel Embiid. "Si vous regardez bien, même au All-Star Game, ça a toujours été comme ça entre Joel et moi. Nos oppositions et le fait que l'on se respecte autant font ressortir le feu de la compétition en nous", a répondu Kevin Durant.

Le retour de KD n'a pas bridé James Harden, qui a continué sur sa lancée avec un triple-double (33 pts, 14 rbds, 10 pds) et a inspiré Tyrese Maxey, très tranchant pour les Sixers avec 25 points.

Milwaukee puissance cinq

- Les Bucks ont remis le couvert à Orlando, une équipe déjà battue 48 heures plus tôt. Milwaukee a signé une cinquième victoire de suite pour finir l'année 2021, grâce à ses usual suspects. Giannis Antetokounmpo (33 pts), Jrue Holiday (25 pts) et Khris Middleton (22 pts) se sont promenés, pendant que la fratrie Wagner a plutôt bien répété ses gammes du côté du Magic, avec 20 points pour Franz et 19 pour Moritz.

L'impact de DeMarcus Cousins (15 pts) en sortie de banc continue de se faire sentir et voir "Boogie" être utile dans l'une des équipes favorites pour le titre NBA fait évidemment plaisir.

Un Beal vacciné est un Beal performant

- Bradley Beal n'a pas été impacté une seule seconde par ce vaccin qu'il semblait tant redouté. Pour son retour à la compétition, l'arrière des Washington Wizards a réussi une jolie démonstration lors de la victoire de son équipe face à Cleveland. Affaiblis à l'arrière sans Darius Garland et privés de Ricky Rubio après sa grave blessure, les Cavs n'ont rien su faire face à Beal, 29 points à 13/23 en 34 minutes et même plus globalement face aux Wizards. Kyle Kuzma a fini en double-double (25 pts, 10 rbds) et la paire Deni Avdija (13 pts) - Kentavious Caldwell-Pope a apporté du jus en sortie de banc.

Evan Mobley a repris le cours de sa campagne pour le titre de NBA Rookie of the Year en posant 21 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres.