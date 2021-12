2021, c’est bientôt fini… Une année particulièrement riche pour tous les amoureux de basket, notamment en NBA mais aussi en France avec des Jeux Olympiques de Tokyo exceptionnels. Avant de passer à 2022, retour sur les moments qui ont marqué les 12 derniers mois.

Les trompettes de 2021

Le carton en carrière de Stephen Curry - 4 janvier 2021

Spoiler, Stephen Curry sera aussi concerné par le dernier item de l’année. Alors pourquoi ne pas également commencer avec lui ? Sans le moindre doute, le meneur des Golden State Warriors a incarné l’un des hommes forts de 2021, essentiellement par ses performances individuelles absolument incroyables. Et très clairement, malgré le poids des années, le joueur de 33 ans reste toujours aussi fort.

Le 4 janvier, le natif d’Akron l’a prouvé en réalisant son plus gros carton en carrière. Contre les Portland Trail Blazers (137-122), Curry a récité une partition tout simplement exceptionnelle. En mission, il a seulement eu besoin de 36 minutes pour punir la défense adverse avec 62 points ! 62 points en 36 minutes ! Du jamais vu en NBA en si peu de temps depuis Kobe Bryant (62 points en 32 minutes) en 2005.

Deuxième plus vieux joueur à rendre une telle copie (derrière Kobe également), il se trouvait clairement sur une autre planète avec notamment 22 points dans le premier quart-temps et un 18/36 aux tirs sur l’ensemble de la partie. Avec cette performance, Curry a ainsi rejoint son pote Klay Thompson dans le club des joueurs avec un match à plus de 60 points en carrière. Une légende vivante.

Le meilleur des 62 points de @StephenCurry30 à travers l’objectif de la #PhantomCam! 🎥🤩 pic.twitter.com/TGwE3zLolS — NBA France (@NBAFRANCE) January 4, 2021

L’incroyable trade de James Harden aux Nets - 13 janvier 2021

L’échange de l’année en NBA ! Après un feuilleton de plusieurs semaines, les Houston Rockets ont finalement craqué en cédant aux envies de départ de James Harden. Encore une fois, un joueur, pourtant sous contrat, a réussi à forcer son trade au terme d’un vrai bras de fer. L’attitude de l’arrière n’a pas été exemplaire, mais après tout, pourquoi se gêner quand on sait qu’on va obtenir ce que l’on souhaite ?

Car en plus, l’ancien de l’Oklahoma City Thunder a été envoyé là où il le voulait : aux Brooklyn Nets ! Pour former un Big Three particulièrement excitant avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Dans ce deal XXL à 4 équipes, on a retrouvé 4 choix à la Draft, 4 swaps à la Draft et 7 joueurs : Victor Oladipo, Rodions Kurucs et Dante Exum aux Rockets, Taurean Prince et Jarrett Allen aux Cleveland Cavaliers, puis enfin Caris LeVert aux Pacers.

Sans juger les vainqueurs et les perdants de cette opération, les Nets ont donc réalisé le trade de l’année. Pour le moment, il n’a pas été payant avec une élimination lors de la demi-finale de la Conférence Est contre les Milwaukee Bucks (3-4) en juin 2021. Mais il faut aussi dire que Brooklyn n’a jamais pu vraiment profiter de son Big Three sur la durée. En 2022, cet échange d’Harden peut encore profiter aux hommes de Steve Nash, actuellement en tête à l’Est…

Anthony Edwards a tué Yuta Watanabe - 20 février 2021

Quelle dinguerie ! Quel poster ! Quel talent ! En réalité, on aurait pu publier une compilation de plusieurs minutes avec toutes les actions impressionnantes d’Anthony Edwards cette année. Mais le jeune prodige des Minnesota Timberwolves a tué le game (et Yuta Watanabe) dès février ! Et en comparaison à ce poster, tous ses autres dunks (pourtant énormes) ont forcément moins de saveur.

A l’image d’un LeBron James choqué, Edwards a impressionné son monde avec ce dunk d’une violence inouïe sur le joueur des Toronto Raptors. Malgré la défaite des siens (81-86), le talent de 20 ans a fait le tour du monde en mettant le Japonais sur les fesses. Habitué à martyriser les cercles depuis son arrivée en NBA, le natif d’Atlanta s’est offert un moment qui restera dans les mémoires pour l’ensemble de sa carrière.

Pour rassurer tout le monde : Watanabe a heureusement réussi à se remettre. Et de son côté, Edwards a continué de sévir en haute altitude…



Mike Conley enfin sélectionné au All-Star Game NBA - 6 mars 2021

Alors oui, il s’agit d’un item particulièrement subjectif. Mais Mike Conley au All-Star Game, c’était un moment qui a fait kiffer les fans de la NBA. Oublié pendant des années et des années, le meneur du Utah Jazz a profité de l’absence de Devin Booker (qui remplaçait initialement Anthony Davis) pour intégrer, au dernier moment, la liste des joueurs sélectionnés pour le match des Etoiles.

Après sa 14ème saison dans la Ligue, l’homme de 34 ans a donc découvert cette rencontre de gala. Jamais un joueur n’avait été invité aussi tard parmi les All-Stars. Et franchement, c’était mérité ! Peut-être pas sur le plan individuel (un DeMar DeRozan était "meilleur" statistiquement) à ce moment-là, mais pour l’ensemble de la carrière du meneur. Surtout après cette longue période où il avait été injustement oublié par les votants.

Car clairement, il aurait été une honte de voir Conley terminer sa carrière sans une seule apparition au All-Star Game. Pendant plus d’une décennie, l’ancien des Memphis Grizzlies s’est tout simplement imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en NBA. Il aurait dû recevoir cet honneur depuis très longtemps. Et 2021 a donc corrigé cette injustice. Au final, le natif de Fayetteville a seulement joué 12 minutes pour 3 points. Mais l’essentiel se trouvait ailleurs !

