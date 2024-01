Les résultats de la nuit en NBA

Ep #127 : Heat, Knicks, Jazz, Cavs, NOLA, la revanche des mal-aimés

- Le duel entre les deux derniers MVP de saison régulière, Joel Embiid et Nikola Jokic, a tourné à l'avantage du Camerounais. Dans une rencontre serrée entre les Sixers et les Nuggets, les 41 points et 10 passes d'Embiid ont pesé lourd et permis à son équipe de l'emporter et de confirmer qu'elle est très dure à faire chuter lorsqu'il est présent. Il s'agit de son 18e match consécutif avec au moins 30 points et 10 rebonds au compteur, ce qui constitue la 6e plus longue série de l'histoire en la matière, ex-aequo avec Elgin Baylor.

Philadelphie a pris 10 points d'avance sur un tir du futur international américain à 4 minutes de la fin. Denver a tenté un run pour renverser la situation mais n'est jamais revenu sous les 4 points, après un panier à 3 points de Michael Porter Jr à un peu plus de 20 secondes de la fin. Nikola Jokic n'a pas démérité et a compilé 25 points et 19 rebonds à 11/20, avec en revanche seulement 3 assists, ce qui est inférieur à ses standards.

On n'a pas assisté à un match très défensif et l'adresse a pris le pas avec deux équipes particulièrement saignantes en attaque : 56% pour les Sixers, 50% pour les Nuggets. Denver ne perdra pas beaucoup de matches cette saison en shootant aussi bien.

Nicolas Batum a joué 35 minutes pour 8 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres.

- Les Suns pourront prendre leur fin de match face à Sacramento comme référence dans les jours et semaines qui viennent. A nouveau loin du compte pendant trois quart-temps, les joueurs de Frank Vogel ont renversé une situation compromise et effacé un retard de 17 points à 5 minutes de la fin du match. En plaçant un 23-4, avec 12 points de Kevin Durant, qui a eu le sang froid nécessaire pour rentrer deux lancers à 1.8 secondes de la fin, et de paniers à 3 points de Grayson Allen (29 pts à 9/14 à 3 pts, record de franchise égalé), Phoenix s'est miraculeusement sauvé. Les Kings se sont effondrés et n'ont pas su répondre à la pression mise sur Domantas Sabonis (en triple-double avec 21 pts, 12 rbds et 11 asts) dans le money time notamment.

C'est la 3e victoire consécutive pour les Suns et la troisième défaite de rang pour les Kings, qui n'ont plus qu'une seule victoire d'avance sur leurs bourreaux du soir au classement de la Conférence Ouest.

- Paul George a pris les choses en main pour offrir une 9e victoire en 11 matches aux Clippers et faire tomber OKC, l'un de ses rivaux à l'Ouest. PG13 a inscrit 18 de ses 38 points du soir dans le 4e quart-temps et a calmé le Thunder, revenu aux commandes en deuxième mi-temps après avoir été mené de 13 points. George a signé 11 des 14 derniers points californiens en répondant du tac au tac aux assauts des hommes de Mark Daigneault. Une fois n'est pas coutume, Shai Gilgeous-Alexander (19 pts à 6/16) n'a pas été particulièrement adroit et efficace, laissant Jalen Williams (25 pts) porter un peu plus la responsabilité de l'attaque. Idem pour Chet Holmgren (8 pts, 5 rbds à 2/10), bien limité par les Clippers.

Avant le coup d'envoi, les Clippers ont appris qu'Ivica Zubac allait manquer environ 4 semaines de compétition le temps de soigner sa cheville. Ils ont aussi annoncé, en présence du patron de la NBA Adam Silver, qu'ils accueilleraient le All-Star Game 2026 dans leur nouvelle salle, l'Intuit Dome.