Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 127-124, après prolongation

Thunder @ Pistons : 114-103

Wizards @ Pacers : 110-116

Grizzlies @ Heat : 105-90

Nuggets @ Bulls : 97-109

Cavs @ Bucks : 104-112

Hawks @ Wolves : 121-110

Spurs @ Suns : 104-108

Magic @ Warriors : 95-126

Clippers @ Blazers : 102-90

Kelly Oubre, Zach LaVine : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Il y a des soirs comme ça où tenter de limiter Joel Embiid est une mission impossible. Les Hornets, toujours privés de quatre joueurs à cause du Covid, dont LaMelo Ball et Terry Rozier, ont été admirables en poussant Philadelphie en prolongation. Malgré ça, les Sixers savaient qu'en sollicitant leur franchise player, ils finiraient par prendre le dessus.

Le Camerounais a bouclé un match dantesque avec 43 points, 15 rebonds et 7 passes à 15/20 et 11/12 sur la ligne. Même face à un adversaire déplumé, il est toujours bon pour les Sixers de savoir qu'Embiid est capable d'activer ce mode-là quand le besoin se fait sentir.

Kelly Oubre Jr a eu du répondant avec 35 points à 13/24, mais les 6 points de Joel Embiid en prolongation (sur 8 en tout) ont fait la différence.

La belle soirée de TLC

- Titulaire depuis quelques matches avec Atlanta, Timothé Luwawu-Cabarrot s'est régalé cette nuit contre les Wolves, lors de la victoire de son équipe. Le Français a inscrit 23 points avec 7 paniers à 3 points (son record en cNBA), dans une soirée où les Hawks ont battu leur record all-time en la matière (25 paniers extérieurs).

Trae Young a complété avec 29 points et 11 passes. Les 51 points du tandem KAT-Edwards n'ont pas suffi en l'absence de D'Angelo Russell et Patrick Beverley.

Curry fond sur Allen, CP3 roi du 4e

- Les Warriors ont nettement dominé le Magic, avec un Stephen Curry qui continue de se rapprocher du record de Ray Allen. Le double MVP a inscrit 7 nouveaux paniers à 3 points lors d'une copie à 31 points et 8 passes pour aider les siens à disposer d'Orlando avec l'aide d'Andrew Wiggins (28 pts).

Stephen Curry a une manière bien à lui de se rattraper quand il vient de perdre un ballon bête. Jugez plutôt.

- Alors qu'il s'agissait de la 20e victoire de Golden State cette saison, les Suns en ont fait autant dans la foulée, en résistant au retour de San Antonio. Le 4e quart-temps de Chris Paul (21 pts, 10 pds) a été à nouveau impressionnant de sang froid et de leadership.

Memphis continue son superbe run

- Memphis n'a toujours pas été mené au score depuis la blessure de Ja Morant. Un accomplissement assez prodigieux qui s'étend désormais sur 5 matches après la victoire de cette nuit face à Miami, toujours privé de Bam Adebayo, puis à nouveau de Jimmy Butler, blessé en cours de 3e quart-temps après une mauvaise chute.

Avec leurs cinq titulaires qui ont tous inscrit entre 14 et 21 points, dont Steven Adams en double-double (17 points, 16 rebonds), les Grizzlies n'ont pas tremblé.

Sabonis réveille Indiana, Detroit craque contre OKC

- Si les Pacers n'ont gagné "que" de 6 points, ils n'ont jamais eu l'impression que les Wizards pouvaient réellement les inquiéter cette nuit. Indiana a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en dominant Washington grâce à un excellent Domantas Sabonis, auteur de 30 pojnts, 10 rebonds et 6 passes.

- Le Thunder respire un peu. OKC a mis fin à sa mauvaise dynamique (8 défaites de rang, dont la plus lourde de l'histoire de la NBA) en renversant les Pistons, dans la même spirale négative, en fin de match. Detroit menait encore de 12 points en début de 4e quart-temps, avant que Shai Gilgeous-Alexander (30 points, 13 passes) et ses camarades ne se fâchent et passent un violent 25-8 dans les 5 dernières minutes.

Cade Cunningham a réussi un bon match (28 pts, 11 rbds, 5 pds) en vain, alors que Killian Hayes a été plus discret à ses côtés : 9 points, 5 passes et 3 rebonds en 27 minutes, avec de vraies et logiques difficultés à freiner "SGA".

No DeMar, no problem

- Un peu sonnés par l'annonce du forfait de DeMar DeRozan à cause du Covid, les Bulls ont mal démarré leur match face à Denver. Puis, symbole de ce bon début de saison, se sont rappelés que leur effectif était quand même talentueux cette année. Zach LaVine a sonné la charge (32 points, 8 passes) avec l'aide de Lonzo Ball (20 pts) et Nikola Vucevic (20 pts, 10 rbds). C'est la 4e victoire de suite pour Chicago, qui a bien limité Nikola Jokic offensivement malgré son triple-double (17 pts, 15 pds, 12 rbds.

Le Serbe a d'ailleurs dépassé Larry Bird au 8e rang au nombre de triple-doubles en carrière en saison régulière avec 60.

Giannis, 27 pts pour 27 ans

- Giannis Antetokounmpo a fêté son 27e anniversaire avec 27 points, 12 rebonds et une victoire, à domicile, contre les Cavs. Après deux matches d'absence, le "Greek Freak" est revenu comme si de rien n'était pour permettre à Milwaukee de glaner une 10e victoire en 11 matches, en rentrant ses trois seules tentatives à 3 points du soir.

- Les Clippers ont profité des difficultés actuelles des Blazers pour s'imposer à Portland. Malgré les 31 points de Jusuf Nurkic, son meilleur total de la saison, Chauncey Billups était privé de Damian Lillard, CJ McCollum et Anfernee Simons. Portland est tout de même longtemps resté dans le match, jusqu'à ce que Paul George (21 pts), notamment, passe la seconde.