Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Celtics : 102-144

Mavs @ Bucks : 118-112

Nuggets @ Lakers : 129-118

Pistons @ Pacers : 121-117

Sixers @ Cavs : 112-108

Knicks @ Magic : 118-88

Heat @ Raptors : 114-109

Wolves @ Rockets : 139-132

Suns @ Thunder : 96-117

Blazers @ Spurs : 92-113

Warriors @ Kings : 109-90

Pelicans @ Clippers : 100-119

REVERSE et Giannis Antetokounmpo reviennent en force !

La tête de l'Est

- Sauf surprise, Miami ne sera plus repris dans la course à la première place à l'Est. Après avoir traversé quelques orages, le Heat est solidement ancré sur le trône avec deux victoires d'avance sur son poursuivant le plus proche, Boston. Les Floridiens, menés de 10 points à Toronto à la pause, ont renversé la situation face à l'équipe la plus en forme du moment à l'Est.

Kyle Lowry a reçu un magnifique accueil de la part de son ancien public, tout en contribuant (16 pts, 10 pds) au succès de son nouvel employeur.

All love for Kyle Lowry in his return to Toronto ❤️ pic.twitter.com/CCrEZzkGPs — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 3, 2022

Boston a sans surprise explosé Washington dans le même temps, avec un excellent Jaylen Brown (32 pts à 12/17) et un banc très productif (67 pts).

Les Bucks, eux, n'ont pas empêché Luka Doncic et Dallas de poursuivre leur formidable dynamique. Malgré la mise au repos des cadres les jours précédents, Milwaukee a manqué son finish face aux Mavs, au contraire de Doncic (32 points, 15 passes, son record cette saison en la matière égalé). Giannis Antetokounmpo a fait de son mieux pour pimenter ce duel entre Européens, mais les 28 points et 10 rebonds du Greek Freak n'ont pas suffi.

- Philadelphie a continue à reprendre de l'oxygène grâce à une superbe deuxième mi-temps sur le parquet des Cavs. Joel Embiid a été monstrueux et a profité de l'absence d'Evan Mobley pour festoyer et poser l'une de ses plus grosses lignes de la saison en NBA : 44 points, 17 rebonds, 5 contres, à 17/20 sur la ligne. JB Bickerstaff, le coach des Cavs, était fou de rage envers les arbitres d'avoir permis au Camerounais d'aller aussi souvent sur la ligne des lancers...

L'apport de James Harden, auteur d'un triple-double (21 pts, 10 pds, 10 rbds) a été appréciable.

- Nikola Jokic, le rival principal d'Embiid dans la course au MVP, était lui occupé à casser le moral des Lakers. Sans LeBron James, mais avec Anthony Davis (28 pts), Los Angeles a continué de voir sa situation s'aggraver au classement. La masterclass du Joker, auteur de 38 points, 18 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en 33 minutes et à 15/22, y est pour beaucoup...

Nikola Jokic was incredible in the Nuggets win!pic.twitter.com/cM4umSMAMW — NBA (@NBA) April 4, 2022

C'est la 6e défaite consécutive pour les Lakers, qui ont eu la douleur de voir San Antonio faire le job (113-92) à domicile contre Portland. Les Spurs ont maintenant deux victoires d'avance sur L.A. à la 10e place à quatre matches de la fin. Sauf retournement de situation spectaculaire, LeBron et ses camarades vont avoir du temps pour se reposer et se ressourcer cet été...

Les Pelicans ont eux eu la décence de préserver le suspense pour les Lakers en tombant justement à Los Angeles, mais contre les Clippers. Paul George (15 pts, 7 pds, 5 rbds) a eu un peu plus de mal à régler la mire (5/15) que lors de son match de retour, mais ça n'a pas du tout pénalisé le solide collectif de Ty Lue.

- OKC a encore fait jouer ses trois Français cette nuit, lors de la jolie victoire contre Phoenix, même si les Suns avaient mis Devin Booker et Deandre Ayton au repos. C'est Olivier Sarr qui a cette fois fait la plus forte impression avec 24 points (son record en NBA), 6 rebonds et 2 contres en sortie de banc. Théo Maledon, titulaire, a ajouté 9 points, 5 passes et 4 rebonds à l'équation. Jaylen Hoard, cette fois remplaçant, a terminé avec le meilleur +/- du match (+18), en plus de ses 4 points, 4 rebonds et 1 passe en 24 minutes.

Aleksej Pokusevski a signé le premier triple-double de sa carrière (17 pts, 12 pds, 10 rbds).

Mais aussi...

- Les Knicks se sont promenés à Orlando avec un triple-double pour Immanuel Quickley en sortie de banc : 20 points, 10 passes, 10 rebonds.

- Anthony Edwards (33 pts) et Karl-Anthony Towns (28 pts) ont guidé les Wolves vers un succès à Houston et ne sont plus qu'à deux victoires de doubler le Jazz en chute libre au 6e rang pour éviter le play-in tournament.

- Titulaire, Kilian Hayes a apporté 10 points, 7 passes et 1 interception aux Pistons lors de leur victoire sur le parquet des Pacers.

- Andrew Wiggins (25 pts), Jordan Poole (22 pts) et les Warriors n'ont pas eu grand mal à s'occuper des Kings et à les priver mathématiquement du play-in tournament, pour retrouver en même temps un peu de confiance avant la fin de la saison régulière.