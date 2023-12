Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics : 122-128, après prolongation

Pacers @ Bulls : 120-104

Mavs @ Wolves : 110-118

Jazz @ Pelicans : 105-112

Grizzlies @ Nuggets : 105-142

Heat @ Warriors : 114-102

Spurs @ Blazers : 118-105

Hornets @ Lakers : 112-133

Les moments de l’année 2023

- On a assisté à deux performances individuelles quasiment inédites en NBA cette nuit. On peut toujours faire dire ce que l'on veut aux statistiques et les tordre un peu pour les rendre spéciales, mais force est de constater que :

The Joker joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a triple-double on 100% shooting (Min. 10 FGA) in multiple games. pic.twitter.com/KS0v6Wh9gY

Nikola Jokic had FULL COMMAND of the floor tonight in the Nuggets' dominating 142-105 win!

Victor Wembanyama domine les Blazers et offre une rare victoire aux Spurs

- Les Spurs ont gagné un match, ce qui est un petit événement dans cette saison si compliquée pour eux. Vous pouvez retrouver le traditionnel article de notre correspondant sur place Benjamin Moubèche, pour un recap détaillé, mais sachez que San Antonio s'est donc imposé à Portland avec un Victor Wembanyama dominant en seulement 24 minutes passées sur le parquet. Le prodige français, qui sera mis au repos demain pour le back-to-back contre ces mêmes Blazers, a eu le temps de poser 30 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 7 contres. Des statistiques folles et jamais vues en NBA chez un joueur de moins de 21 ans.

Victor Wembanyama put on a SHOW tonight as the Spurs pick up the win in Portland! 🤩

30 PTS / 6 REB / 6 AST / 7 BLK

Wemby is the 2nd rookie in NBA History to record 30+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, and 7+ blocks in a game (David Robinson - 03/19/1990). pic.twitter.com/0mtmHjD0fC

