Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 110-106

Bulls @ Cavs : 92-115

Wizards @ Pistons : 119-116

Knicks @ Pacers : 102-122

Bucks @ Heat : 104-113

Thunder @ Raptors : 110-109

Nets @ Rockets : 104-114

Mavs @ Grizzlies : 104-96

Jazz @ Wolves : 136-104

Nuggets @ Pelicans : 120-114, après prolongation

Blazers @ Warriors : 94-104

Magic @ Kings : 130-142

Celtics @ Clippers : 111-114

- Nikola Jokic sait qu'il va devoir faire des miracles cette saison pour que les Nuggets soient compétitifs. Inscrire 11 des 15 points de son équipe en prolongation contre les Pelicans pour finir avec un triple-double à 39 points, 11 passes et 11 rebonds à 17/23 est clairement dans cette veine. Ce n'était "que" New Orleans, mais le MVP en titre a été époustouflant.

🃏 39 PTS, 11 REB, 11 AST 🃏 Nikola Jokic powers the @nuggets to the overtime win with his fourth triple-double of the season! pic.twitter.com/d0HYZG15Zi — NBA (@NBA) December 9, 2021

Pas de record pour Curry, Kuzma for the win

- On s'en doutait un peu mais Stephen Curry n'a pas battu le record à 3 points de Ray Allen cette nuit, pas plus que celui de son ami Klay Thompson. Les Warriors l'ont emporté face à Portland avec 22 pts et 6 paniers à 3 points de Curry, face à des Blazers complètement déplumés.

Le meneur de Golden State n'est plus qu'à 10 longueurs de battre le record désormais.

- Kyle Kuzma a sauvé les Wizards d'un gros mal de crâne. Alors que Washington a dilapidé 13 points d'avance dans le 4e quart-temps et été poussé en prolongation par les Pistons, Kuzma a été le héros du jour. A 0.3 seconde de la fin de l'overtime, l'ancien Laker (26 pts) a rentré le shoot de la gagne à 3 points.

Kuzma. Game. Waves goodbye to the city of Detroit. pic.twitter.com/9SXXhYb1Bi — Rob Perez (@WorldWideWob) December 9, 2021

Killian Hayes n'a pas passé une soirée fantastique (4 points, 1 rebond, 1 passe en 21 minutes, puis benché), là o son compère Cade Cunningham a été un peu plus en vue (21 pts) pour épauler Jerami Grant (28 pts).

No PG, no problem

- Les Clippers ont créé une petite surprise en battant Boston en l'absence de Paul George. Los Angeles a trouvé de la ressource chez Brandon Boston Jr, excellent ces derniers temps et qui a claqué 27 points à 5/8 à 3 points en sortie de banc cette nuit.

Nicolas Batum a effectué son retour après être sorti du protocole Covid. Le capitaine des Bleus n'a joué que 14 minutes après avoir souffert de douleurs à la cheville.

Philly aime trop Charlotte, les Cavs impressionnent encore

- Les Hornets ont leur bête noire en NBA. Charlotte a perdu pour la 16e fois de suite contre Philadelphie cette nuit, trois jours après une défaite contre le même adversaire en prolongation. Les débats ont été un poil moins serrés, même si les hommes de James Borrego ont encore été loin d'être ridicules malgré leurs cinq absents, dont LaMelo Ball et Terry Rozier.

Joel Embiid (32 pts avec un 15/19 sur la ligne) et Seth Curry (23 pts, 8 pds) se sont chargés de maintenir les Sixers en tête, alors que Gordon Hayward a signé sn meilleur total de la saison (31 pts) dans le camp adverse.

- Cleveland continue d'être l'une des équipes les plus fraîches à observer. Les Cavs ont donné la leçon aux Bulls avec une victoire sans appel orchestrée par le tandem majeur de l'avenir de la franchise. Darius Garland (24 pts) et Evan Mobley (16 pts, 9 rbds, 5 ctres) ont été épatants face à des Bulls privés de DeMar DeRozan.

- Les Knicks n'ont pas vu le jour contre les Pacers, dominateurs de bout en bout grâce au rookie Chris Duarte (23 pt) et à la paire Myles Turner (22 pts), Domantas Sabonis (21 pts), pourtant présente dans les rumeurs de trade cette semaine.

Evan Fournier (7 pts, 4 rbds, 1 passe) n'était pas dans un grand soir, à l'image de son équipe.

Miami se paye Milwaukee, fausse joie pour Champagnie

- Indigent à domicile ces derniers temps, notamment à cause des absences de Jimmy Butler et Bam Adebayo, le Heat a remis les pendules à l'heure face à Milwaukee. Contre des Bucks un peu tendres, une fois n'est pas coutume, Miami a profité du record en carrière de Caleb Martin (28 pts) et d'une orgie à 2 points (22, record de franchise égalé) pour s'imposer assez facilement lors d'une soirée compliquée pour Giannis Antetokounmpo (15 pts à 4/13).

- Depuis l'humiliation contre Memphis, OKC va mieux. Le Thunder a remporté un deuxième match consécutif en s'imposant sur le fil à Toronto. Les Raptors ont cru avoir arraché la victoire au buzzer par Justin Champagnie, mais la vidéo a privé ce dernier d'un buzzer beater. Le héros du soir pour le Thunder est Mike Muscala, dont le panier à 3 points à 9 secondes de la fin s'est avéré être un game winner.

Mayhem at the buzzer in Toronto.

Champagnie wins it for the Raptors.

Building goes nuts.

Reviewed.

Overturned.

Raptors lose.

Despair. pic.twitter.com/6rGMgNWauJ — Rob Perez (@WorldWideWob) December 9, 2021

- Les Rockets ont poursuivi leur inattendue série de victoires avec un 7e succès de rang obtenu lors de la venue des Brooklyn Nets de James Harden. Orphelin de Kevin Durant, laissé au repos, Harden n'a pas brillé par son adresse (25 pts à 4/16) pour son deuxième comeback à Houston depuis son départ. Les Texans ont maîtrisé le match grâce à Christian Wood (12 pts, 15 rbds, 3 ctres), Eric Gordon (21 pts), Garrison Matthews (19 pts) et Josh Christopher, auteur d'une entrée phénoménale et parfaite (18 pts à 7/7 dont 4/4 à 3 pts).

- Dallas a mis fin à la série de quatre victoires de suite sans être menés au score des Grizzlies. Après une première mi-temps à l'avantage de Memphis, les Mavs ont accéléré par l'intermédiaire de Luka Doncic (26 pts, 8 rbds, 7 pds et... 9 TO) et Kristaps Porzingis (19 pts).

✨ @luka7doncic leads the way with 26 PTS, 8 REB and 7 AST in the @dallasmavs win! pic.twitter.com/G6jv69EvHM — NBA (@NBA) December 9, 2021

Killian Tillie a joué 19 minutes en sortie de banc pour les Grizzlies avec 6 points, 2 interceptions, 1 rebond et 1 contre à la clé.

- Utah a mis une grosse mi-temps à se défaire des Wolves avant de l'emporter très largement. Le Jazz, emmené par Donovan Mitchell (36 pts) a fait un récital à 3 points (25 paniers primés) pour enregistrer une 5e victoire consécutive.

Rudy Gobert a réussi son double-double syndical avec 13 points et 10 rebonds à 4/4.

- Sacramento a glané une troisième victoire de suite en dominant Orlando grâce à De'Aaron Fox (33 pts) et au superbe 4e quart-temps de Tyrese Haliburton (18 pts, 11 pds, record en carrière).