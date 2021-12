Damian Lillard recadre tout le monde : « Je ne demande pas mon trade »

Damian Lillard s’est évertué à répéter à maintes et maintes reprises son engagement aux Portland Trail Blazers et son envie de finir sa carrière dans l’Oregon, quitte à ne jamais gagner de bague. Malgré ses déclarations, les médias US se régalent en cette période sombre pour la franchise. Et ils continuent d’extrapoler au sujet de son départ, en imaginant qu’il demande un transfert qui semble pourtant très, très compliqué à mettre en place pour le moment.

Alors que de nouvelles rumeurs ont fait surface suite au licenciement de Neil Olshey, le meneur All-Star s’est encore une fois exprimé dans la presse pour les démentir fermement.

« Je ne demande pas mon transfert. Je suis tous les jours dans le bureau de Chauncey [Billups] pour trouver des solutions. Pourquoi je ferai ça si je voulais partir ? C’est une bonne histoire à raconter. Ils savent que les gens vont s’y accrocher alors ils continuent. Mais j’ai l’intention de rester à Portland. Je sais que ces discussions seront toujours là mais ce sont des conneries », assure l’intéressé.

Voilà qui est clair. Enfin, quoique, comme le dit Damian Lillard, ça n’évitera certainement pas certains insiders de croire à un départ futur du joueur. Certains pensent notamment que la question reviendra sur le tapis à l’issue de la saison. Peut-être. Mais en attendant, il reste encore une fois un joueur des Blazers.

