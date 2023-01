Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 117-104

Rockets @ Clippers : 100-121

Warriors @ Bulls : 118-132

Thunder @ Nets : 112-102

Kings @ Spurs : 132-119

Magic @ Nuggets : 116-119

Mavs @ Blazers : 123-140

Sixers @ Lakers : 113-112

- LeBron James est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 38 000 points en carrière. Malgré ça, le King et les Lakers ont échoué de peu face aux Sixers et voient la zone de play-in s'éloigner encore davantage. C'est Joel Embiid (35 pts, 11 rbds), auteur d'une grosse défense sur Russell Westbrook sur la dernière possession du match, qui a pesé le plus pour permettre à Philadelphie de remporter une 7e victoire en 9 matches et de battre Los Angeles pour la 6e fois consécutive.

35 points

11 rebounds

4 assists Joel Embiid and the Sixers win in LA 💪 pic.twitter.com/CAdXeXi81a — NBA (@NBA) January 16, 2023

James Harden a apporté 24 points et 13 passes lors de cette soirée historique mais amère pour LeBron. En maintenant ce rythme, il dépassera normalement Kareem Abdul-Jabbar le mois prochain.

- Nikola Jokic a fait un joli pied de nez à ceux qui trouveraient que sa candidature pour un troisième titre de MVP manquerait un peu d'actions iconiques. Le Serbe a permis à Denver de conserver la tête de l'Ouest en rentrant un shoot à 3 points décisif pour faire virer les Nuggets en tête contre Orlando à... 1 seconde de la fin.

Ah, et Jokic a aussi enregistré au passage son 12e triple-double de la saison (17 pts, 14 pds, 10 rbds) et le 88e de sa carrière. Quel joueur...

NIKOLA JOKIC CALLED GAME 😱 pic.twitter.com/5zu0ALNLn4 — NBA (@NBA) January 16, 2023

- Avant de s'envoler pour la France pour y disputer le NBA Paris Game, les Bulls et les Pistons ont connu des fortunes diverses. Chicago s'est payé Golden State grâce à un match XXL de Nikola Vucevic, qui a égalé son record de points (43), alors que les Bulls n'avaient plus battu les Warriors depuis 11 matches et restaient sur trois défaites de suite.

Les Warriors ne vont pas fort malgré la présence de Stephen Curry, puisqu'ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.

Nikola Vucevic went off in the Bulls W: 43 PTS (ties career-high)

13 REB

4 AST

4 STL

5 Threes pic.twitter.com/hxTxatombk — NBA (@NBA) January 15, 2023

Detroit, pour sa part, a pris de plein fouet Julius Randle. L'intérieur des Knicks a sorti une perf colossale (42 points, 15 rebonds) pour aiguiller New York vers un 11e succès de rang contre les Pistons. Aucun joueur des Knicks depuis Patrick Ewing en 1996 n'avait compilé au moins 40 points et 15 rebonds dans un match NBA.

Evan Fournier est resté sur le banc...

- Damian Lillard a des jambes en ce moment et il entend bien en faire profiter les Blazers. Portland a dominé Dallas, qui avait laissé Luka Doncic au repos grâce notamment aux 40 points de Lillard. Les joueurs de Chauncey Billups ont accéléré dans le 4e quart-temps, clairement le moment où les Mavs auraient bien eu besoin de Luka...

- OKC est totalement dans la course aux playoffs et semble avoir renoncé à un gros pick lors de la loterie. Le Thunder est allé mater Brooklyn au Barclays Center, grâce à un 4e quart-temps du tonnerre (37-22) et une performance collective bien équilibrée autour de Shai Gilgeous-Alexander (28 pts), Josh Giddey (28 pts) et Lu Dort (22 pts).

Seth Curry (23 pts) et Nic Claxton (17 pts, 12 rbds, 4 blks) ont fait de leur mieux, mais jouer sans Kevin Durant est décidément compliqué pour les Nets. C'est la troisième victoire de suite pour OKC, qui n'est qu'à une longueur et demie du 6e, les Clippers, au classement de l'Ouest...

- Les Clippers, justement, avaient bien besoin d'une victoire pour retrouver de l'allant. Ils sont allés l'obtenir contre Houston, non sans mal. Terance Mann (31 pts, record personnel en NBA), Kawhi Leonard (30 pts) et consorts ont évité une 9e défaite en 10 matches grâce à un bon 4e quart-temps.

Kawhi, notamment, a inscrit 13 points, dont 9 de suite, dans les 11 premières minutes de l'ultime période, pour mettre les Californiens sur de bons rails.

Titulaire, Nicolas Batum a joué 28 minutes pour 5 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

- La belle histoire des Kings se poursuit. Sacramento entrevoit un peu plus une qualification en playoffs avec cette quatrième victoire consécutive obtenue face à San Antonio. Les joueurs de Mike Brown ont disposé des Spurs en s'appuyant sur une adresse redoutable (55%) et un bon partage des tâches offensives puisque 6 joueurs ont inscrit au moins 12 points.

Domantas Sabonis (18 pts, 18 rbds, 8 pds), qui a encore montré pourquoi il sera à nouveau All-Star le mois prochain, et Harrison Barnes (29 pts) ont été les plus en vue. Sacramento est 4e à l'Ouest à l'heure de ces lignes, avec trois victoires d'avance sur le 7e, Minnesota.