Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 120-117, après prolongation

Pistons @ Nets : 130-122

Bulls @ Hornets : 96-111

Cavs @ Rockets : 113-95

Mavs @ Suns : 99-95

Spurs @ Clippers : 100-138

All-Star Game : LeBron et Giannis capitaines, les cinq majeurs connus

- Les Celtics sont dans une mauvaise passe et les Knicks ont su en profiter. New York est allé l'emporter à Boston en prolongation, avec un nouveau match très solide de Julius Randle, qui retrouve cette saison la confiance et l'efficacité de 2021. Randle a compilé 37 points et 9 rebonds au TD Garden, avant de rentrer les lancers qui ont assuré la victoire à son équipe durant l'overtime. Le chantier réalisé par Jalen Brunson est aussi important (29 pts, 7 pds), avec un contre sur la dernière tentative des C's.

Jaylen Brown risque de repenser à ses deux lancers manqués à 7 secondes de la fin du 4e quart-temps qui auraient pu donner la victoire à Boston. C'est la première fois de la saison que les joueurs de Joe Mazzulla perdent trois fois de suite.

- Les Nets non plus, ne vont pas très bien. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre à domicile contre Detroit, même en situation de back to back, s'ils veulent que leur bilan sans Kevin Durant ne soit pas trop alarmant. Malgré les 40 points de Kyrie Irving et les 27 de Nic Claxton (son record en NBA), fraîchement nommé titulaire pour le All-Star Game, Brooklyn a vrillé en deuxième mi-temps, particulièrement en défense.

Les Pistons se sont régalés et ont shooté à plus de 60% pour inscrire 130 points. Saddiq Bey (26 pts) et Alec Burks (25 pts) sont les deux meilleurs marqueurs du groupe de Dwane Casey. Detroit n'avait plus gagné à Brooklyn depuis 5 ans.

Voilà les Nets à égalité avec Cleveland au 4e rang de l'Est.

- Chicago commet aussi trop d'erreurs de parcours pour réellement espérer une qualification directe pour les playoffs. Les Bulls se sont inclinés à Charlotte, sous les coups de Terry Rozier (28 pts), de l'impeccable Mason Plumlee (21 pts, 12 rbds à 100%) et alors même que LaMelo Ball était sérieusement déréglé (2/12) au shoot pour son retour de blessure. Chicago menait de 8 points à la pause mais a cessé son effort en deuxième mi-temps...

- Cleveland a tranquillement géré son déplacement à Houston et fait la belle opération de la nuit à l'Est. Les Cavs ont fait le gros du boulot en première mi-temps (+26 à la pause) grâce notamment à Darius Garland (26 pts, 9 pds) et Evan Mobley (21 pts), dont le scoring est plus consistant ces dernières semaines.

- Luka Doncic s'est blessé à la cheville au bout de 3 minutes de jeu contre Phoenix. Malgré ça, les Mavs ont étonnamment réussi à s'imposer sur le parquet des Suns, eux qui sont généralement inoffensifs sans leur superstar. Spencer Dinwiddie (36 pts) et Dorian Finney-Smith (18 pts, 12 rbds) ont décidé que cette nuit ce ne serait pas le cas. Dans une partie serrée, l'adresse de Dinwiddie à 3 points (5/6) et sur la ligne (11 lancers réussis) a clairement permis à Dallas de survivre. Après la satisfaction, vient maintenant l'angoisse de savoir combien de temps Doncic sera absent.

- Les Clippers se sont baladés face aux Spurs avec deux performances très solides de Paul George (35 points en 35 minutes) et Kawhi Leonard (27 points en 31 minutes) pour décrocher une troisième victoire consécutive et revenir tout près de New Orleans, 4e.

Nicolas Batum a joué 26 minutes pour 9 points, 4 rebonds et 2 passes.