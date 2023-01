All-Star Game : LeBron et Giannis capitaines, les cinq majeurs connus

Les années passent et LeBron James reste toujours aussi populaire auprès des fans, des journalistes et de ses pairs. Les titulaires pour le All-Star Game sont décidés par le vote pondéré des trois. Et pour la sixième fois de suite depuis que la NBA a changé son format pour le match de gala, le King a encore été nommé capitaine d’équipe en recueillant le plus de suffrages à l’Ouest. Giannis Antetokounmpo représente lui la Conférence Est pour la troisième fois.

Ils seront accompagnés par Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Nikola Jokic (Denver Nuggets) pour l’Ouest. Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics) et Kevin Durant (Brooklyn Nets) complètent le cinq majeur à l’Est.

Il n’y a pas vraiment de surprise, même si Ja Morant (Memphis Grizzlies) aurait pu prétendre à la place de Curry en raison du bilan de sa franchise. Jaylen Brown (Boston Celtics) était en balance avec Irving. Joel Embiid (Philadelphia Sixers) méritait évidemment aussi d’être titulaire mais départager les membres du frontcourt à l’Est relevait de la mission impossible. Les joueurs et les médias ont choisi le Camerounais mais pas les fans, qui lui ont préféré Tatum.

KD est susceptible de manquer le All-Star Game pour la troisième année d'affilée, ce qui laisserait donc la place à Embiid dans le cinq majeur. Les 7 remplaçants de chaque Conférence seront annoncés jeudi prochain. Les capitaines choisiront leurs joueurs directement sur le terrain juste avant la rencontre. Ça promet un grand moment de télévision.

All-Star Game : Les capitaines vont choisir leurs joueurs en face-à-face