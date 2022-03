Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Cavs : 111-120, après prolongation

Blazers @ Hawks : 113-122

Nuggets @ Sixers : 114-110

Hornets @ Thunder : 134-116

Wolves @ Spurs : 149-139

Wizards @ Warriors : 112-126

Bulls @ Kings : 103-112

Bucks @ Jazz : 117-111

LeBron James, c'était quand même pas la grande soirée du repli défensif

- Il fut un temps où Gregg Popovich aurait sorti le lance-flammes et défoncé ses joueurs un par un s'ils avaient CENT-QUARANTE NEUF putains points dans un match sans prolongation. Aujourd'hui, Pop est plus philosophe et est capable de s'incliner quand un joueur adverse s'est comporté comme un impitoyable titan capable de tout écraser sur son chemin.

Karl-Anthony Towns a sorti le plus gros match de sa carrière en NBA cette nuit, pour aider les Wolves à poursuivre leur superbe dynamique et leur parcours jusqu'à la qualification directe en playoffs. De temps en temps, KAT aime rappeler qu'il a dans les pattes un talent quasi-générationnel pour le basket. Cette nuit était l'une de ces fois.

Avec 60 points et 17 rebonds à 19/31 (dont 7 paniers à 3 pts), Towns a fait plier San Antonio en réussissant :

Le premier match à au moins 60-17 en NBA depuis Shaquille O'Neal (61-23) en mars 2000 avec les Lakers

son record de points en NBA

le record de la franchise en NBA

le plus gros total de points pour un joueur dans un match cette saison

Nuit de fête pour Steph Curry

- Stephen Curry a eu 34 ans cette nuit et il avait évidemment décidé d'en faire une fête. Draymond Green, absent depuis plus de deux mois, et les Wizards, étaient conviés, mais ils n'ont pas eu le droit de s'amuser de la même manière. Curry a claqué 47 points lors d'une démonstration dont il a le secret à 16/25 avec 7 paniers à 3 points.

Draymond a participé à la promenade pendant 20 minutes avec 6 points, 7 rebonds et 6 passes, mais aussi suffisamment de QI défensif pour que les Wizards se sentent démunis.

C'était la première fois cette saison que Steph, Klay et Draymond étaient réunis ensemble sur le terrain, comme à la belle époque.

Hyland tracte Denver et éclipse le duel Jokic vs Embiid

- Le duel entre les deux favoris pour le titre de MVP a tourné à l'avantage de Nikola Jokic contre Joel Embiid. Pas individuellement, puisque le Camerounais (34 pts, 9 rbds, 4 pds) a été plus prolifique que le Serbe (24 pts, 11 pds, 9 rbds), mais au tableau d'affichage.

Les Nuggets sont allés s'imposer à Philadelphie grâce au superbe finish du rookie Bones Hyland, décomplexé devant toute sa famille et ses proches. Avec 21 points, dont trois paniers à 3 pts très précieux dans le 4e quart-temps, Hyland a choisi le bon soir pour briller.

Les Sixers enregistrent leur deuxième défaite depuis l'arrivée de James Harden (24 pts, 11 pds, 9 rbds) et sont quand même moins fringants depuis la désillusion vécue face à Brooklyn.

Les Lakers séchés par les Raptors, LeBron a repris 40 min dans les genoux

- Les Lakers continuent d'être désespérants. San Antonio a perdu, ce qui limite l'impact immédiat de leur défaite à domicile contre Toronto, mais tout de même... L.A. s'est incliné sans qu'il y ait quoi que ce soit à y redire. Toronto, même dans une saison de transition pour eux, est infiniment plus fort collectivement qu'un groupe avec l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, un ancien MVP et un membre des 75 meilleurs joueurs all-time désignés par la NBA.

Les Raptors ont rapidement fait le break en comptant jusqu'à 24 points d'avance en première mi-temps, dans le sillage de Scottie Barnes (21 pts), Gary Trent Jr (27 pts) et Pascal Siakam (27 pts). LeBron James (30 pts, 9 rbds) a beau avoir orchestré une tentative de comeback en fin de partie, elle s'est avérée vaine. Le King a en plus joué 40 minutes malgré ses douleurs au genou. Nickel.

C'est la 8e défaite en 10 matches pour les Lakers, qui comptent trois victoires de plus que les Blazers et les Spurs, les deux équipes virtuellement exclues de joies du play-in pour le moment.

Trae Young pète complètement le feu

- Portland aussi s'est incliné, au grand soulagement des Lakers, lors de son déplacement à Atlanta. Trae Young n'avait pas du tout envie de blaguer après avoir vu son équipe prendre le bouillon pendant plus d'une mi-temps. Menés de 15 points après le repos, les Hawks se sont accrochés à leur leader, qui a claqué 21 de ses 46 points du soir dans le seul 3e quart-temps pour réussir un comeback.

Deux jours plus tôt, le meneur All-Star avait claqué 47 points et est dans une forme exceptionnelle. Il fallait au moins ça pour quasiment assurer la présence d'Atlanta au play-in tournament.

- Charlotte a désormais quatre victoires d'avance sur Washington à la 10e place et devrait pouvoir gérer sereinement jusqu'à la fin de la saison. Les Hornets se sont imposés sur le parquet d'OKC avec 30 points de Terry Rozier, 27 de Miles Bridges et 21 de LaMelo Ball. Il a fallu cravacher un peu pour les hommes de James Borrego, menés de 18 points en première mi-temps.

Deux Français titulaires au Thunder !

Du côté du Thunder, Théo Maledon était à nouveau titulaire et a fini avec 6 points, 7 rebonds, 4 passes et 1 interception à 2/9 au tir. Olivier Sarr (7 points, 7 rebonds, 1 contre) était lui aussi dans le cinq et a joué 32 minutes. Si Mark Daigneault daignait faire monter Jaylen Hoard (qui vient de signer trois double-doubles de suite) depuis la G-League avec le Blue, OKC pourrait définitivement servir de showroom aux jeunes talents de l'équipe de France.

Mais aussi...

- Chicago a perdu 6 de ses 8 derniers matches et a du mal à tenir la distance dans la lutte pour les meilleures places à l'Est. Les Bulls ont été surpris par les Kings à Sacramento, notamment pas le tandem De'Aaron Fox (34 pts) - Domantas Sabonis (22 pts, 7 rbds).

- Eux aussi dans le dur en ce moment, les Cavs se sont fait violence et ont arraché la victoire en prolongation face aux Clippers. Evan Mobley (30 pts, record personnel en NBA) et Darius Garland (24 pts, 13 pds) ont été les deux grands acteurs de ce succès au cours duquel Cleveland a serré la vis en défense durant l'overtime, puisque L.A. n'y a pas marqué le moindre panier pendant 2 minutes 30.

- Milwaukee a eu besoin d'un bon run de Giannis Antetokounmpo (30 pts, 14 rbds) pour gommer son retard de 11 pts dans le 3e quart-temps contre le Jazz. C'est au finish que les Bucks se sont défaits d'Utah, pour célébrer le comeback de Brook Lopez, qui a manqué 67 matches cette saison.

Les 29 points de Donovan Mitchell et Mike Conley, mais aussi le double-double de Rudy Gobert (18 pts, 14 rbds) n'ont pas empêché les champions en titre de l'emporter et de mieux réussir leur money time. Jevon Carter a inscrit les deux lancers de la gagne à 13 secondes de la fin.