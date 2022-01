Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hawks : 121-129

Clippers @ Hornets : 115-90

Blazers @ Bulls : 116-130

Cavs @ Pistons : 105-115

Mavs @ Magic : 108-110

Nuggets @ Bucks : 136-100

Jazz @ Wolves : 126-106

Spurs @ Suns : 110-115

Genou gonflé pour LeBron James, ce sont les Lakers qui souffrent

Les Hawks semblent vraiment sortis de la mouise. Atlanta a conquis une 7e victoire de suite, cette fois face aux Lakers, pour poursuivre sa remontée au classement. Malgré l'absence de LeBron James, Los Angeles a tenu le bon bout pendant trois quart-temps grâce notamment à Malik Monk (33 pts, 10 rbds, 5 pds). Ce n'est que dans l'ultime période que les Hawks ont renversé la situation, en partie grâce aux efforts de deux hommes : Trae Young et Onyeka Okongwu.

Young a inscrit 13 de ses 36 points dans le dernier quart-temps, pendant qu'Okongwu défendait le plomb sur Anthony Davis (27 pts) tout en ajoutant 12 de ses 16 points à l'équation.

Atlanta aime décidément les deuxièmes parties de saison...

Onyeka Okongwu going nuclear here in Atlanta leading the Hawks back pic.twitter.com/Pq7wvbBUDH — Rob Perez (@WorldWideWob) January 30, 2022

KAT en 3D, inquiétude pour Ingles

- Karl-Anthony Towns (31 points, 11 rebonds et 10 passes) a réussi le deuxième triple-double de sa carrière pour permettre aux Wolves de dominer le Jazz sans grande difficulté et conforter leur 8e place à l'Ouest.

Privé de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Utah est à la peine après cette cinquième défaite de suite et doit en plus déplorer la probable grave blessure de Joe Ingles, blessé au genou en première mi-temps et qui passera une IRM dans la journée.

A @Timberwolves triple-double 🐺@KarlTowns puts up 31 PTS, 11 REB and 10 AST for his second career triple-double in Minnesota's win! pic.twitter.com/ffvdLIZIut — NBA (@NBA) January 31, 2022

Jokic et Denver écrasent Milwaukee

- Les Bucks ont complètement coupé le courant cette nuit. Les champions en titre ont pris une danse à domicile face à Denver, qui a pris le large dans le 3e quart-temps pour enregistrer une cinquième victoire de suite. La présence de Giannis Antetokounmpo (29 pts) n'a pas dérangé les Nuggets plus que ça. Nikola Jokic a égalé son record de la saison à la passe (15 assists) en ajoutant 18 points, 9 rebonds et 3 interceptions à sa copie.

Nikola Jokic dazzles with 18 PTS, 9 REB and a season high-tying 15 AST in the @nuggets win 🃏 pic.twitter.com/dbwcJNfy1r — NBA (@NBA) January 31, 2022

Aaron Gordon (24 points à 10/17) était aussi dans un bon soir.

Phoenix première team à 40 victoires, les cancres se rebiffent

- Menés de 12 points par les Spurs à l'entame du 4e quart-temps, les Suns ont encore une fois montré qu'aucune équipe en NBA n'était aussi sûre de sa force une fois la dernière période du match venue. Phoenix a actionné le mode tornade pour devenir la première équipe avec 40 victoires cette saison.

Chris Paul (20 points, 19 passes et 8 rebonds) a encore été le chef d'orchestre de cette démonstration, avec Devin Booker (28 points) et Mikal Bridges (26 pts) dans le rôle d'artificiers.

Monty Williams a au passage verrouillé sa présence sur le banc pour l'une des deux équipes du All-Star Game 2022.

CP3 was ON ONE! Paul dished 19 assists to go with 20 points and 8 rebounds 👀pic.twitter.com/xILOonA7Ae — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) January 31, 2022

- Les deux équipes les moins bien classées de toute la NBA se sont rebiffées cette nuit :

Detroit a surmonté un démarrage catastrophique (15-0 en début de match) et réalisé un 4e quart-temps de feu, pour dominer Cleveland avec un triple-double de Cade Cunningham (19 pts, 10 pds, 10 rbds), 31 points de Saddiq Bey , mais aussi 4 points et 6 passes pour Killian Hayes en sortie de banc.

(19 pts, 10 pds, 10 rbds), 31 points de , mais aussi 4 points et 6 passes pour en sortie de banc. Orlando a cassé la bonne dynamique des Mavs en s'imposant malgré le triple-double de Luka Doncic (34 pts, 12 rbds, 11 pds), qui lui permet d'égaler Fat Lever à la 10e place all-time de la spécialité. Avec 7 joueurs à au moins 10 points et un panier clutch de Franz Wagner dans la dernière minute de jeu, le Magic s'est offert sa 11e victoire en 51 matches cette saison.

🏁 19 PTS, 10 REB, 10 AST 🏁@CadeCunningham_ puts up his second triple-double as the @DetroitPistons complete the comeback for the home win! #NBARooks pic.twitter.com/7i8Sh7Ul3P — NBA (@NBA) January 31, 2022

Mais aussi...

- Les Clippers ont remporté une large et nette victoire sur le parquet des Hornets pour poursuivre leur intéressant road trip. Reggie Jackson (19 pts), Brandon Boston Jr (19 pts), Marcus Morris (16 pts), Luke Kennard (14 pts, 10 rbds) et Justise Winslow (13 pts) ont tous apporté leur écot lors de l'excellente deuxième mi-temps collective de leur équipe.

- En dehors d'un premier quart-temps un peu léthargique, les Bulls ont maîtrisé leur sujet à domicile contre Portland. Le trio Nikola Vucevic (24 pts, 14 rbds) - DeMar DeRozan (23 pts, 10 pds) - Zach LaVine (20 pts) a posé bien trop de difficultés à la défense chancelante des Blazers, malgré les efforts de CJ McCollum (29 pts), Norman Powell (22 pts) et Anfernee Simons (21 pts).

