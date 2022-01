Luka Doncic va beaucoup trop vite et casse le game des triple-doubles

Luka Doncic est un garçon précoce, ce n'est pas un secret. Le Slovène, qui fêtera ses 23 ans dans un mois, défie l'entendement de bien des manières. Sa capacité à réussir des triple-doubles est sans commune mesure en termes de cadence. Après sa nouvelle démonstration (15 points, 15 passes, 10 rebonds) lors de la victoire de Dallas contre Portland la nuit dernière, Doncic est désormais à une longueur du top 10 all-time avec 42 TD.

C'est tout simplement vertigineux alors qu'il n'affiche que 232 matches en carrière. Tous les 5.5 matches, Luka Doncic sort une partie en trois dimensions...

Fat Lever, l'ancien meneur de Portland, Denver et Dallas, lui cèdera la place dans le top 10 au prochain triple-double. Amusons-nous un peu à voir en combien de temps et à quel âge Doncic va pouvoir doubler les légendes pour le moment classées devant lui.

Il faut évidemment prendre en compte le cas de Nikola Jokic, déjà 7e à seulement 27 ans avec 68 TD, lui aussi lancé à vive allure vers les premiers spots. La lutte devrait être intense entre eux une fois LeBron James, Russell Westbrook et James Harden, respectivement 1er, 5e et 8e, partis à la retraite ou incapables de finir en triple-double aussi fréquemment dans quelques années.

CQFR : Booker et Morant en feu, Cleveland c'est du sérieux

Dans 17 triple-doubles, Doncic égalera Larry Bird (59 TD), 9e. Il faudra environ 93 matches pour que cela se produise, ce qui devrait donc nous amener à la saison prochaine.

Dans 36 triple-doubles, il atteindra la marque de Wilt Chamberlain (78 TD), 6e. En maintenant son rythme actuel, Doncic y parviendra dans 192 matches, ce qui sera normalement le cas à la fin de la saison 2023-2024.

Dans 66 triple-doubles, Luka Doncic déboulonnera la statue de Jason Kidd (107 TD), 4e. Ce sera peut-être le cas dans 363 matches, donc au début de la saison 2026-2027.

Dans 96 triple-doubles, c'est Magic Johnson (138), 3e, qui sera égalé, environ dans 528 matches, c'est à dire au tout début de la saison 2028-2029. Doncic n'aura pas encore 30 ans...

Dans 139 triple-doubles, le prodige slovène rejoindra le mythique Oscar Robertson (181). Il lui faudra a priori 764 matches pour réussir cet exploit, vraisemblablement sur la saison 2030-2031, alors qu'il tournera autour des 32 ans.

Il lui restera alors encore quelques bonnes années pour s'occuper du cas Russell Westbrook, pour le moment intouchable avec ses 193 triple-doubles en carrière à seulement 33 ans.

Tout ça, évidemment, est conditionné au fait que Luka Doncic maintienne ce rythme et joue quasiment tous les matches de son équipe. On ne peut pas non plus exclure la possibilité qu'il augmente le tempo. Il ne serait plus à un exploit de précocité près...