Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Cavs : 99-115

Hornets @ Pacers : 158-126

Clippers @ Magic : 111-102

Kings @ Hawks : 104-121

Knicks @ Heat : 96-110

Nuggets @ Nets : 124-118

Raptors @ Bulls : 105-111

Grizzlies @ Spurs : 118-110

Suns @ Jazz : 105-97

Mavs @ Blazers : 132-112

Darius Garland, Oubre : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Sans Rudy Gobert, ni Donovan Mitchell, le Jazz a livré une bataille vaillante contre Phoenix. Problème : les Suns sont en feu en ce moment, Devin Booker en particulière. Avec l'aide de Chris Paul (21 pts), l'arrière All-Star a claqué 43 points et 12 rebonds pour s'assurer que son équipe ne lâche pas le morceau contre Utah.

C'est le 8e succès consécutif pour Phoenix, que l'on n'imagine pas être repris en tête de la ligue même s'il reste encore beaucoup de matches. Trop solide, trop propre.

The @Suns stay hot and so does @DevinBook 🔥 D-Book drops 43 PTS to extend the win-streak to 8 in a row! pic.twitter.com/MF041N0XPB — NBA (@NBA) January 27, 2022

- Il est impossible de ne plus respecter les Cavs. Cleveland a remporté l'affiche de la nuit à l'Est contre Milwaukee, champion en titre. En dehors d'un 1er quart-temps où Giannis (26 pts, mais 7 TO) et les siens ont pris les devant, les joueurs de JB Bickerstaff ont fait parler la poudre et poursuivi sur leur belle dynamique.

Kevin Love a confirmé sa résurrection (25 pts), Cedi Osman a ajouté 23 points et Darius Garland a encore été propre (19 points, 8 passes), pendant que Jarrett revenait poser un petit double-double (10 pts, 10 rbds).

"Ce n'est pas le Cleveland des dernières années, il faut les respecter", a lancé Antetokounmpo à la fin de la partie. Avec 8 victoires en 9 matches et désormais une troisième place à l'Est avec de vraies chances de continuer de grimper, on ne peut qu'être d'accord avec le Greek Freak.

Doncic se rapproche du top 10 all-time

- Luka Doncic n'a mis que 4 tirs, mais le Slovène a fini en triple-double (15 pts, 15 pds, 10 rbds) pour guider Dallas vers la victoire du côté de Portland. Ce 42e triple-double de Doncic en NBA le rapproche de Fat Laver, 10e performeur all-time en la matière, désormais plus qu'à une longueur devant..

- La boucherie de la nuit était à chercher du côté d'Indiana. Les Pacers en ont été les victimes, humiliés par des Hornets enfin aussi tranchant qu'il y a quelques semaines. Charlotte a marqué 24 paniers à 3 points et battu son record de points dans un match NBA (158) pour une partie bien trop ouverte défensivement.

Charlotte massacre Indiana, record pour Oubre

Kelly Oubre a inscrit 39 points (record en carrière, avec 10 paniers à 3 points) et LaMelo Ball a signé son quatrième triple-double de la saison avec 29 points, 13 passes et 10 rebonds.

☔ 10 3PM ☔@KELLYOUBREJR drains a career-high 10 triples and puts up 39 PTS to power the @hornets to victory! pic.twitter.com/gYLzXJFNYk — NBA (@NBA) January 27, 2022

Encore une petite remontada pour les Clippers, Atlanta enchaine

- On va commencer à se demander si les Clippers ne se laissent pas volontairement décrocher juste pour réussir des comebacks. Après leur légendaire victoire la veille contre les Wizards, les Californiens ont à nouveau renversé une situation qui leur était défavorable à Orlando.

Menés de 14 points, puis encore derrière au tableau d'affichage à l'entame du 4e quart-temps, les Clippers ont réussi un run (20-9) au moment opportun dans le sillage de Luke Kennard (17 pts) et Amir Coffey (15 pts) deux des hommes très en forme du groupe.

Nicolas Batum était titulaire et a compilé 12 points, 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

- Atlanta va décidément beaucoup mieux. Les Hawks ont conquis une 5e victoire de suite, en partie grâce à leurs remplaçants, très importants dans le 2e quart-temps idyllique (46-17) face aux Kings. On pense notamment à Onyeka Okongwu (18 pts), Bogdan Bogdanovic (18 pts) et Lou Williams (15 pts).

Miami forte tête, Denver domine Brooklyn

- Miami n'a jamais été mené au score contre New York et a fait preuve d'une maitrise quasi-totale pour conforter sa première place à l'Est. Duncan Robinson (25 pts) avec les mains en feu et trois autres joueurs du Heat (Butler, Herro et Tucker) ont atteint ou dépassé les 20 points. Les Floridiens restent sur 8 victoires en 10 matches.

- Steve Nash n'avait aucune de ses trois stars pour la réception de Denver cette nuit, puisque James Harden avait été mis au repos, en plus des absences de Kevin Durant (blessure) et Kyrie Irving (match à domicile...). Sans surprise, mais aussi non sans avoir dû batailler un peu, les Nuggets se sont imposés en s'appuyant sur la paire Nikola Jokic - Will Barton et sur l'adresse d'Austin Rivers.

Le MVP sortant a compilé 26 points, 10 rebonds et 8 passes, pendant que Barton posait aussi un double-double (21 pts, 10 rbds) et qu'Austin Rivers apportait 25 points. A Brooklyn, on notera que le rookie Cam Thomas a encore tiré profité d'un temps de jeu accru en inscrivant 25 points en sortie de banc.

Nikola Jokic (26 PTS, 10 REB, 8 AST) and @AustinRivers25 (25 PTS, 7 3PM) combine for 51 PTS to lift the @nuggets to the big road W 🙌 pic.twitter.com/78O7W8eFFa — NBA (@NBA) January 27, 2022

- Les Bulls n'avaient plus gagné deux matches de suite depuis le tout début du mois. C'est chose faite après leur victoire à domicile contre Toronto. Le cinquième double-double consécutif de Nikola Vucevic (17 pts, 15 rbds), conjugué aux 52 points combinés du duo DeRozan-LaVine ont permis à Chicago d'éviter le piège canadien.

DeRozan 🤝 LaVine That @chicagobulls duo of @DeMar_DeRozan (29 PTS) and @ZachLaVine (23 PTS) was at it again in their home win! pic.twitter.com/t05Itva9xw — NBA (@NBA) January 27, 2022

Ja Morant gâche la nuit de Dejounte Murray

- Dejounte Murray (16 pts, 11 pds, 10 rbds) a égalé le nombre de triple-doubles de David Robinson en NBA cette nuit, avec un 14e triple-double sous le maillot des Spurs. Malheureusement pour le meneur de San Antonio, ça n'a pas suffi à battre les Grizzlies.

Memphis était emmené par un Ja Morant en feu (41 points, 8 passes, un seul TO) qui a su apporter le gène clutch à son équipe pour qu'elle réussisse son finish. Jaren Jackson Jr (22 pts, 9 rbds) et Desmond Bane (20 pts) ont aussi pesé sur la fin de match.

Killian Tillie a joué 16 minutes en sortie de banc pour 3 points, 2 passes et 1 rebond.