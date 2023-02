Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Raptors : 113-123

Celtic @ Bucks : 125-131, après prolongation

Kings @ Suns : 109-120

Warriors @ Clippers : 124-134

Wizards @ Blazers : 126-101

- On avait un peu trop tenu pour acquis que les Celtics allaient finir en tête de l'Est pendant la saison régulière. Il n'y a plus aucune certitude désormais, après la victoire des Bucks contre Boston cette nuit. Dans ce qui ressemblait fort à une finale de Conférence avant l'heure, Milwaukee a profité des absences de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart et Al Horford pour revenir quasiment à hauteur au classement.

Les Bucks ont quand même dû passer par la prolongation pour venir à bout de ces Celtics décimés. Jrue Holiday a été phénoménal, puisque celui qui fête son retour au All-Star Game 10 ans après sa première sélection, a non seulement égalé son record de points en carrière (40), mais il a aussi inscrit le panier à 3 points qui a fait basculer le match en faveur des siens durant l'overtime.

Giannis Antetokounmpo (36 pts, 13 rbds, 9 pds, 8 TO) a été très productif bien qu'un peu brouillon balle en main. Le Greek Freak et ses camarades sont sur une série impressionnante de 11 victoires consécutives.

Il faut quand même saluer le fait qu'avec un cinq Derrick White - Sam Hauser - Grant Williams - Blake Griffin - Mike Muscala, Boston a tenu le choc.

- Kawhi Leonard commence à se rapprocher de son meilleur niveau et c'est inquiétant pour la concurrence. Le double MVP des Finales NBA a été excellent et déterminant lors de la victoire des Clippers à domicile contre les Warriors cette nuit : 33 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre à 12/17 (7/9 à 3 points).

Les nouvelles recrues Mason Plumlee (8 pts, 5 rbds, 3 pds), Eric Gordon (7 pts) et Bones Hyland (6 pts) ont aidé Norman Powell (24 pts) à surclasser le banc de Golden State.

Nicolas Batum (8 min) et Moussa Diabaté (2 min) sont brièvement apparus pendant la rencontre.

Kawhi Leonard (33 PTS on 12-17 FGM) ties a career high with 7 threes in the @LAClippers win 🔥 pic.twitter.com/tokJRn466h — NBA (@NBA) February 15, 2023

- Phoenix est revenu à une victoire de Sacramento et de la 3e place à l'Ouest en battant justement les Kings cette nuit. Sous les yeux de Kevin Durant, ovationné par le public, les Suns se sont appuyés sur Devin Booker (32 pts) et Deandre Ayton (29 pts, 11 rbds) pour se faire respecter dans leur dernier match avant le break du All-Star Game.

- Rentrés au vestiaire en étant obligés de courir après le score, les Raptors ont trouvé les ressources pour battre Orlando en deuxième mi-temps. Jakob Poeltl s'est rappelé au bon souvenir des fans de Toronto en inscrivant 30 points avec 9 rebonds et 6 contres pour faire la paire avec Pascal Siakam (26 pts), Fred VanVleet (15 passes) jouant le rôle de la rampe de lancement. Preuve que Poeltl a fait un match de barjot : il n'est que le 3e joueur dans l'histoire de la NBA à inscrire 30 points à au moins 85% sans tenter le moindre lancer. Ses prédécesseurs : David Robinson en 1995 et Klay Thompson en 2019.

Les Canadiens ont shooté à 60%, leur meilleure adresse depuis le début de la saison.

- Damian Lillard a beau se décarcasser, Portland a toujours du mal à enchaîner. Les Blazers se sont inclinés à domicile devant Washington en dépit des 39 points de leur meneur. Kyle Kuzma (33 pts) et Kristaps Porzingis (28 pts, 12 pds) ont mené la vie dure à leurs adversaires pour offrir une 3e victoire en 4 matches aux Wizards.

Lillard a par ailleurs pris la première faute flagrante (en plus d'une faute technique) de sa carrière en NBA en défendant sur un tir à 3 points de Bradley Beal. Pour ajouter à la mauvaise soirée, Anfernee Simons s'est blessé à la cheville dans le 3e quart-temps et a dû être conduit au vestiaire par le staff médical...