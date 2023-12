Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 116-119

Pistons @ Magic : 91-123

Hawks @ Sixers : 114-125

Wizards @ Nets : 97-124

Knicks @ Celtics : 123-133

Cavs @ Heat : 111-99

Wolves @ Grizzlies : 127-103

Warriors @ Thunder : 136-138, après prolongation

Bulls @ Spurs : 121-112

Rockets @ Nuggets : 114-106

Kings @ Suns : 114-106

Clippers @ Jazz : 117-103

Mavs @ Blazers : 125-112

Le classement

« C’est le seul bémol » : Victor Wembanyama et les Spurs s’enfoncent dans l’Histoire

- Repositionné pivot après un nouveau changement de cinq, Victor Wembanyama n'a pu empêcher la 16e défaite de suite des Spurs à domicile contre Chicago (4e victoire de suite). En revanche, le prodige français a fait un sacré chantier sur le plan individuel : 21 points, 20 rebonds, 4 contres, 4 passes à 8/20. Benjamin Moubèche, aka Moub Deep, notre correspondant à San Antonio, vous raconte tout ça dans son traditionnel compte-rendu depuis le Texas.

Victor Wembanyama left it all on the floor for the Spurs! 🔥 21 PTS

💪 20 REB

🚫 4 BLK Wemby becomes the only player to record a 20-PT, 20-REB, 4-BLK game this season. pic.twitter.com/ikBgRq8KDr — NBA (@NBA) December 9, 2023

- Kawhi Leonard a sorti ses vêtements vintage cette nuit, pour réussir son meilleur match de la saison face au Jazz. Les Clippers, en confiance après leur victoire contre Denver, ont cette fois fait le job à Salt Lake City contre le Jazz. Kawhi a fini avec 41 points à 14/23 avec 5 rebonds et 5 passes, et se comporter en patron.

Kawhi Leonard (41 PTS) COOKED all night to lead the Clips to a W 😤 41 PTS / 6-8 3PM / 5 REB / 5 AST pic.twitter.com/t7o1oFaDSK — NBA (@NBA) December 9, 2023

- Malgré la rechute d'Anthony Edwards, à nouveau blessé à la hanche en début de partie, les Wolves se sont fait respecter à Memphis. Rudy Gobert, notamment, a dominé la peinture (16 pts, 20 rbds, 6 blks) avec l'aide de Karl-Anthony Towns (24 pts) pour permettre à Minnesota de conserver sa première place au général en enchainant une 6e victoire consécutive. Troy Brown, qui a remplacé Edwards, a contribué avec 20 points.

- Le match le plus chaud de la nuit était à chercher du côté d'Oklahoma City, où le Thunder est venu à bout des Warriors en prolongation. Emmenés par Shai Gilgeous-Alexander (38 pts), les joueurs de Mark Daigneault ont profité des trop nombreuses pertes de balle et erreurs de Golden State pour aller en overtime et y montrer tout leur aplomb face à un adversaire qu'ils se verraient bien remplacer à terme dans la hiérarchie de l'Ouest. Chet Holmgren (21 pts, 7 rbds, 3 blks) a décroché la prolongation en poussant Draymond Green à la faute et en réussissant ses trois lancers à 7 secondes de la fin, preuve une fois de plus du sang froid du garçon. Stephen Curry s'est décarcassé (34 pts, dont 10 en prolongation), mais ça n'a pas suffi : les Warriors affichent un bilan négatif et sont pour le moment hors du top 10 de la Conférence. OKC, pour sa part, continue de chasser Minnesota et de réussir un excellent début de saison.

- Houston est allé chercher sa première victoire à l'extérieur en NBA cette saison sur le parquet des champions NBA. Les Rockets ont réussi un joli coup à Denver, non sans se faire peur puisqu'ils ont compté jusqu'à 25 points d'avance dans le 4e quart-temps avant de se prendre un 18-0 et de devoir faire preuve d'adresse sur la ligne pour ne pas trembler durant le money time. Jalen Green (26 pts) et Fred VanVleet (25 pts) sont les meilleurs marqueurs texans du soir. Nikola Jokic a connu une deuxième soirée de maladresse consécutive (9/26), malgré ses 23 points, 16 rebonds et 5 passes.

- Kristaps Porzingis (21 pts) a fait son retour après quatre matches d'absence pour les Celtics sur le parquet du TD Garden, face à son ancienne franchise de New York. Les Celtics ont préservé leur invincibilité à domicile (10-0) en dominant les Knicks dans un match offensif où Derrick White (30 pts) et Jayson Tatum (25 pts) ont apporté leur écot. Jaylen Brown n'a pas terminé la rencontre, expulsé pour deux fautes techniques dans le 4e quart-temps. Les cinq titulaires bostoniens ont inscrit entre 16 et 30 points.

- Philadelphie a dû attendre la fin de match et un gros run ponctué par un panier à 3 points de Tyrese Maxey (30 pts) pour se défaire de Hawks pourtant privés de Trae Young. Joel Embiid a inscrit 38 points mais a donné quelques frayeurs aux fans des Sixers en se blessant à la jambe sur une torsion finalement sans conséquence puisqu'il a pu terminer la rencontre. Maxey a fait forte impression en ajoutant 7 passes et aucune perte de balle à sa copie du soir. Nicolas Batum a compilé 8 points, 4 rebonds et 4 passes.

- De'Aaron Fox a tenu la barre et sorti un excellent 4e quart-temps pour permettre à Sacramento de signer une importante victoire à Phoenix. Les Suns, privés de Kevin Durant et Bradley Beal, ont vu le meneur All-Star inscrire 23 de ses 34 points dans le 4e quart-temps et prendre ses responsabilités pour préserver l'avantage acquis lors d'un 3e QT un peu lunaire (33-12) où Devin Booker a été ciblé et verrouillé.

- Les Wizards se sont décomposés en deuxième mi-temps contre Brooklyn. On notera que Bilal Coulibaly, qui a joué 25 minutes en sortie de banc, a fini en double-double (11 pts, 10 rbds à 4/6).

The Wizards struggled to make anything happen on this possession. Then they gave the ball to Bilal Coulibaly, who immediately made something happen. pic.twitter.com/uDXDYLBCPz — Bijan Todd (@bijan_todd) December 9, 2023

- Dallas a mené de bout en bout face à Portland et s'est imposé grâce à Luka Doncic (32 pts, 10 asts), Tim Hardaway Jr (20 pts) et Dante Exum, qui a fait belle impression (23 pts, 7 asts, 6 rbds) avec sa deuxième meilleure perf au scoring en carrière NBA. Kyrie Irving s'est blessé au pied juste avant la mi-temps et n'a pas participé à la fin du match.

- Detroit continue de foncer vers le record de défaites consécutives en NBA. Les Pistons ont pris une rouste à domicile par Orlando et enregistré leur 18e revers de rang. Il s'agit de la plus longue série active depuis les 20 défaites de suite de Houston en 202062021. Le record sur une même saison appartient aux Sixers, avec 26 (2013-2014). Killian Hayes, titulaire, a fait de son mieux avec 16 points, 7 rebonds et 4 passes à 7/11.

- Malgré le troisième triple-double en NBA de Scottie Barnes (31-10-10), les Raptors se sont fait surprendre à domicile par des Hornets adroits. Gordon Hayward (24 pts), Miles Bridges (22 pts), Terry Rozier (21 pts, 13 asts) et Brandon Miller (20 pts) ont été productifs et Charlotte a shooté à 52% à 3 points.

- Les Cavs sont toujours aussi percutants à l'extérieur. Cleveland est allé s'imposer à Miami grâce à Donovan Mitchell (27 pts, 13 rbds), Darius Garland (18 pts) et un réveil après un premier quart-temps raté. Evan Mobley était absent.